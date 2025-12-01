Victoria Chiroy: guatemalteca forja su nombre en el boxeo

La trayectoria de María Victoria Chiroy Hernández es un testimonio de esfuerzo, disciplina y determinación. La boxeadora guatemalteca, nacida en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, convirtió una carrera llena de pausas, sacrificios y desafíos personales en una historia de éxito que alcanzó su punto más alto en octubre, cuando se coronó campeona centroamericana.
A sus 29 años, Victoria recuerda que su primera conexión con el boxeo ocurrió a los 11, aunque circunstancias ajenas a su control la obligaron a alejarse del deporte. Fue hasta los 18 que retomó los entrenamientos y, poco después, a los 21, decidió dedicarse por completo bajo la guía del entrenador Carlos Morán. Su madre, inicialmente renuente por las lesiones propias de esta disciplina, terminó apoyándola cuando vio los frutos de su esfuerzo en competencias nacionales e internacionales.
Victoria no cedió a su primera decepción en el mundo del boxeo
Su perseverancia la llevó a integrar la selección femenina con sede en Sacatepéquez, donde se planteó un objetivo claro: convertirse en la mejor de Centroamérica. Su primera gran decepción llegó en 2022, cuando los Juegos Centroamericanos fueron suspendidos meses antes, truncando cuatro años de preparación.
Sin embargo, Victoria no cedió. Dos años después, en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, finalmente cumplió su sueño al ganar la medalla de oro en la categoría de 65 kilogramos. El triunfo fue aún más especial porque su hija y su madre estuvieron presentes para celebrar con ella.
Ahora, la pugilista se prepara para competir en los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, donde aspira a sumar otra medalla para Guatemala. Su mirada está puesta en el ciclo rumbo a Santo Domingo 2026 y, sobre todo, en su mayor sueño deportivo: clasificar a unos Juegos Olímpicos.
Información basada en una entrevista publicada por la CDAG.