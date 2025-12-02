 Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja
Deportes

Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja

La tres veces ganadora del Balón de Oro fue operada satisfactoriamente de la fractura del peroné izquierdo.

Compartir:
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año seguido
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año seguido / FOTO: @ballondor

La centrocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, ha sido operada este martes de la fractura transindesmal del peroné al nivel del tobillo izquierdo que sufrió con la selección española y estará cinco meses de baja, según ha informado el club catalán.

La intervención ha sido realizada a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Aitana terminó el entrenamiento del pasado domingo con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita.

La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, ​​bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses", señaló el club.

Bajas en la selección española 

La de Sant Pere de Ribes causó baja en la concentración de la selección española, que se enfrentará este martes a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, y el lunes fue sometida a más pruebas en Barcelona para determinar el alcance de la lesión.

La baja de Aitana Bonmatí se suma a las de las centrocampistas Kika Nazareth, que sufrió un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y Patri Guijarro, que se recupera de una fractura de estrés en el escafoides del pie derecho.

Asimismo, la delantera Salma Paralluelo se está recuperando de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda que sufrió en la anterior ventana internacional, también con la selección española.

En Portada

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Anuncian cierres por trabajos en paso a desnivel de la calzada Roosevelt

08:02 AM, Dic 02
Sopegno: Cada vez que el club me necesitó, di la carat
Deportes

Sopegno: "Cada vez que el club me necesitó, di la cara"

07:30 AM, Dic 02
CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en eleccionest
Nacionales

CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en elecciones

07:13 AM, Dic 02
Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trumpt
Internacionales

Expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, liberado tras indulto de Trump

07:39 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos