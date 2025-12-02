Lamine Yamal sobre Messi: "No quiero ser como él"

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona de apenas 18 años, se ha ganado comparaciones con Lionel Messi desde su debut en el primer equipo azulgrana. Sin embargo, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS, Yamal dejó claro que su objetivo no es emular al astro argentino, sino construir su propio camino en el fútbol.
Sabía que me iban a hacer esa pregunta", reconoció el atacante, que quedó segundo en el Balón de Oro este año. "Le respeto por lo que ha sido y es para el fútbol, y si alguna vez nos encontramos en un campo habrá un respeto mutuo. Pero yo no quiero ser Messi y él sabe que no quiero serlo. Quiero seguir mi camino y eso es todo".
Yamal también se fijo en Modric
Yamal y Messi comparten paralelismos en sus carreras: ambos se formaron en la cantera del Barça, juegan por la banda derecha y han usado dorsales similares en sus primeras temporadas. El joven jugador, que este verano heredó el dorsal número 10 del club, señaló que aunque hay elementos de su juego influenciados por Messi, como la visión de juego y los pases precisos, no busca copiar su estilo.
De niño me fijé en Messi y Modric, no tanto en regatear, sino en cómo hacían pases que parecían goles", explicó.
El joven talento también habló sobre sus expectativas con la selección española de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. España, vigente campeona de la Eurocopa, es considerada una de las favoritas junto a Argentina. "Muy altas", respondió Yamal cuando se le preguntó sobre sus expectativas. Al preguntarle si España podría ganar el torneo, respondió con una sola palabra: "Sí".
Con una mezcla de humildad y confianza, Yamal deja claro que, aunque las comparaciones con Messi son inevitables, su objetivo es dejar su propia huella en el fútbol y consolidarse como una figura clave tanto en el Barça como en la selección española.