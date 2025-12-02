 Lamine Yamal sobre Messi: "No quiero ser como él"
Deportes

Lamine Yamal se pronuncia sobre Messi: "No quiero ser como él"

El joven talento también habló sobre sus expectativas con la selección española de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Compartir:
Lamine y Messi., Especial.
Lamine y Messi. / FOTO: Especial.

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona de apenas 18 años, se ha ganado comparaciones con Lionel Messi desde su debut en el primer equipo azulgrana. Sin embargo, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS, Yamal dejó claro que su objetivo no es emular al astro argentino, sino construir su propio camino en el fútbol.

Sabía que me iban a hacer esa pregunta", reconoció el atacante, que quedó segundo en el Balón de Oro este año. "Le respeto por lo que ha sido y es para el fútbol, y si alguna vez nos encontramos en un campo habrá un respeto mutuo. Pero yo no quiero ser Messi y él sabe que no quiero serlo. Quiero seguir mi camino y eso es todo".

Yamal también se fijo en Modric

Yamal y Messi comparten paralelismos en sus carreras: ambos se formaron en la cantera del Barça, juegan por la banda derecha y han usado dorsales similares en sus primeras temporadas. El joven jugador, que este verano heredó el dorsal número 10 del club, señaló que aunque hay elementos de su juego influenciados por Messi, como la visión de juego y los pases precisos, no busca copiar su estilo.

De niño me fijé en Messi y Modric, no tanto en regatear, sino en cómo hacían pases que parecían goles", explicó.

El joven talento también habló sobre sus expectativas con la selección española de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. España, vigente campeona de la Eurocopa, es considerada una de las favoritas junto a Argentina. "Muy altas", respondió Yamal cuando se le preguntó sobre sus expectativas. Al preguntarle si España podría ganar el torneo, respondió con una sola palabra: "Sí".

Con una mezcla de humildad y confianza, Yamal deja claro que, aunque las comparaciones con Messi son inevitables, su objetivo es dejar su propia huella en el fútbol y consolidarse como una figura clave tanto en el Barça como en la selección española.

En Portada

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposecot
Deportes

Municipalidad de Quetzaltenango revela el proyecto de remodelación del Estadio Mario Camposeco

10:32 AM, Dic 02
Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambientet
Nacionales

Impulsa el cambio: Cómo celebrar la quema del diablo sin dañar el medio ambiente

10:09 AM, Dic 02
Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcelt
Farándula

Controversia por imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcel

08:38 AM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos