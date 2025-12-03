 Heung-Min Son se despedirá de la afición del Tottenham
Heung-Min Son se despedirá de la afición del Tottenham

El homenaje a Son, que se marchó a Los Angeles FC de la MLS, se producirá antes de duelo frente al Slavia de Praga en la Liga de Campeones.

El surcoreano Heung-Min Son, durante su presentación como jugador de Los Angeles FC de la MLS, EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
El surcoreano Heung-Min Son, durante su presentación como jugador de Los Angeles FC de la MLS / FOTO: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

El surcoreano Heung-Min Son regresará al Tottenham Hotspur Stadium el próximo 9 de diciembre para despedirse oficialmente de la afición que lo acompañó durante la década que estuvo en el club londinense.

El homenaje a Son, que se marchó el pasado verano a Los Angeles FC de la MLS, se producirá antes de duelo frente al Slavia de Praga en la Liga de Campeones.

Entre sus homenajes, el club, en colaboración con el consejo de aficionados, también está trabajando en un mural, que será realizado por Murwalls, los mismos que hicieron las obras de Ledley King y Harry Kane, dedicado al futbolista en Tottenham High Road, que será inaugurado ese mismo día.

La carrera de Heung-Min Sonen los 'Spurs'

El delantero, que llegó a los 'Spurs' en 2015 procedente del Bayer Leverkusen, disputó 454 partidos, marcó 173 goles -quinto registro más alto de la historia de club- y repartió 96 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia del club y ayudó a levantar la Liga Europa en 2025, poniendo fin a una sequía de 17 años sin título de la entidad.

Además, su espectacular tanto ante el Burnley, le valió el Premio Puskas en 2020 y consiguió levantar la Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2021/22 y se convirtió en el jugador asiático con más goles en la historia de la competición.

El excapitán, una de las mayores leyendas del club que consiguió la Liga Europa antes de anunciar su marcha durante la gira veraniega por Corea del Sur, disputando allí su último encuentro, expresó hace apenas un mes su deseo de despedirse cara a cara de la afición.

Aquella despedida no fue la que yo quería. Me gustaría volver a Londres para ver a todos los aficionados del Tottenham y despedirme delante de ellos porque creo que me lo merezco y ellos también merecen verme para poder decirme adiós. Va a ser un día muy especial y no puedo esperar a que llegue", declaró entonces en un canal de noticias de su país.

