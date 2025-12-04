 Ana Lucía Martínez es la 'Jugadora del Torneo' en México
Deportes

Ana Lucía Martínez gana el premio a la 'Jugadora del Torneo' en México

Ana Lucía Martínez se impuso en la votación a figuras como Jenni Hermoso, Irene Guerrero y Charlyn Corral, consolidándose como la gran protagonista del torneo en la Liga BBVA Femenil.

Ana Lucía Martínez gana el premio a la 'Jugadora del Torneo' en México - Liga BBVA
Ana Lucía Martínez gana el premio a la 'Jugadora del Torneo' en México / FOTO: Liga BBVA

La Liga BBVA Femenil de México anunció recientemente que la futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez fue reconocida como la Jugadora del Torneo, una distinción otorgada mediante votación en su sitio web oficial. El reconocimiento llega tras una temporada en la que la delantera destacó por su constancia, dinamismo y aporte decisivo en el campo de juego, consolidándose como una de las figuras más influyentes del Apertura 2025.

Martínez superó en las votaciones a jugadoras de renombre internacional, entre ellas las españolas Jenni Hermoso e Irene Guerrero, así como a la mexicana Charlyn Corral, una de las goleadoras más destacadas del certamen. Su elección refleja no solo el respaldo de la afición, sino también el impacto que tuvo su desempeño en una liga cada vez más competitiva y seguida en la región.

Ana Lucía Martínez en el partido entre Tigres vs. Cruz Azul - Cruz Azul

Ana Lucía Martínez hace historia en México

El torneo de la guatemalteca fue sobresaliente. Con goles, asistencias y una capacidad constante para desequilibrar, se convirtió en pieza clave del Cruz Azul Femenil. Su actuación fue fundamental para que el club alcanzara por primera vez las semifinales en la rama femenina, una hazaña histórica para la institución. Aunque quedaron eliminadas ante Tigres, eventual campeón del torneo, el paso del equipo dejó una impresión positiva y consolidó el crecimiento del proyecto cementero.

La Liga BBVA Femenil acompañó el anuncio con un mensaje especial en sus redes: "Porque tus votos la eligieron como la TECATE Jugadora del Torneo. Constancia, desequilibrio y verticalidad. Ana Lucía Martínez es nuestra JDT en el AP2025". Con este reconocimiento, Martínez reafirma su lugar como referente del fútbol centroamericano y como una de las futbolistas más determinantes del momento.

