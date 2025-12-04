 Billete conmemorativo dedicado a Cristiano Ronaldo
Deportes

Banco de Portugal trabaja en un billete conmemorativo dedicado a Cristiano Ronaldo

Imágenes filtradas revelan cómo luciría el billete dedicado a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League 2025
Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Nations League 2025 / FOTO: EFE

El Banco de Portugal se encuentra en la fase final de análisis para lanzar un billete conmemorativo de 7 euros en honor a Cristiano Ronaldo, una iniciativa que busca rendir tributo a la trayectoria deportiva del máximo ícono del futbol portugués. La pieza especial sería presentada antes del Mundial de 2026, aprovechando el alcance global que tendrá la próxima cita mundialista.

Según trascendió, la propuesta forma parte de un proyecto destinado a destacar figuras que han marcado la historia cultural y deportiva del país, y ninguna genera tanto consenso como Cristiano Ronaldo, quien suma más de dos décadas de carrera al más alto nivel, títulos en clubes de élite y récords aún vigentes con la Selección de Portugal.

En redes sociales comenzaron a circular durante las últimas horas varias imágenes generadas por aficionados que muestran cómo luciría el billete: algunos diseños incluyen el característico dorsal "7", el rostro del futbolista y referencias a momentos icónicos de su carrera. Aunque estas imágenes no son oficiales, han generado una ola de comentarios, entusiasmo y debate entre seguidores, coleccionistas y especialistas en numismática.

El billete de CR7 llegaría antes del Mundial 2026 

De concretarse, este billete se convertiría en un objeto de alto valor simbólico y coleccionable, no destinado para circulación masiva, sino como pieza conmemorativa de edición limitada. Sería también la primera vez que Portugal emite un billete con un monto no tradicional, lo que refuerza su carácter especial.

Para muchos, el reconocimiento llega en el momento justo: a las puertas de un nuevo Mundial y cuando la figura de Cristiano continúa siendo una de las más emblemáticas a nivel internacional. El proyecto todavía debe ser aprobado formalmente, pero la expectativa ya crece dentro y fuera del país.

