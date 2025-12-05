Aunque el hubiera no existe, siempre queda espacio para imaginar escenarios alternos en el mundo del fútbol. En esta ocasión, vale la pena reflexionar sobre lo que habría significado para Guatemala participar en el Mundial 2026. El combinado nacional estuvo cerca de lograrlo, y de haber concretado un par de resultados clave, la historia habría tomado un rumbo completamente distinto. Este ejercicio nos permite visualizar cuál habría sido el camino de la Selección Nacional en la máxima cita del balompié.
Guatemala estuvo a un paso de la clasificación directa. Si la Azul y Blanco hubiera conseguido las victorias frente a Panamá y Surinam, su boleto a la Copa del Mundo habría sido una realidad. Sin embargo, la derrota ante los panameños, el pasado 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, apagó la ilusión y sentenció la eliminación. Este desenlace dejó a la afición chapina con un sentimiento agridulce: la sensación de que nunca habían estado tan cerca, pero que el sueño volvió a escaparse.
¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?
De haber clasificado, el sorteo habría colocado a Guatemala en el Grupo L, uno de los más exigentes de la competición. Allí habría coincidido con Inglaterra, una potencia histórica del fútbol; Croacia, protagonista constante en las últimas ediciones del Mundial; y Ghana, selección africana conocida por su fuerza física y su competitividad en torneos internacionales. Sin duda, un grupo desafiante, pero también una oportunidad invaluable para que los chapines se probaran ante rivales de élite.
Por ahora, tocará observar el Mundial desde casa, como ha ocurrido desde aquella primera aventura en las Eliminatorias rumbo a Suecia 1958. Sin embargo, este ejercicio imaginativo deja un mensaje importante: Guatemala estuvo cerca, y el camino recorrido en estas eliminatorias demuestra que el país no está tan lejos de dar ese salto histórico. El futuro queda abierto para nuevas oportunidades, nuevos procesos y, quizá, un próximo intento que finalmente concrete el sueño mundialista.