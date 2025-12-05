 Leo Messi y el Inter Miami buscarán ser campeones de la MLS
Leo Messi y el Inter Miami buscarán ser campeones de la MLS este sábado

Vancouver llega a la final decidido a desafiar el poderío de Inter Miami: un equipo ordenado, intenso y guiado por Thomas Müller que ya demostró este año que puede vencer a las Garzas.

Lionel Messi y el árbitro guatemalteco Mario Escobar - Inter Miami
Lionel Messi y el árbitro guatemalteco Mario Escobar / FOTO: Inter Miami CF

La temporada 2025 de la MLS llega a su punto culminante con una final inédita que promete emociones fuertes y un espectáculo ofensivo pocas veces visto en la liga. Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentarán este sábado en un duelo que combina historia, figuras de talla mundial y un contexto simbólico para el club del sur de Florida. Será la última vez que el Chase Stadium abra sus puertas antes de dar paso al moderno Miami Freedom Park en 2026, un detalle que agrega un matiz especial para los aficionados locales. Gracias a su destacado rendimiento en la fase regular, Miami ejercerá como anfitrión de esta esperada definición por la MLS Cup.

El camino hacia la final dejó en evidencia el poderío de ambos equipos. Inter Miami selló su boleto con una contundente victoria 5-1 sobre New York City FC, impulsado por una actuación memorable de Tadeo Allende, quien firmó un hat-trick que reafirmó su gran momento. Vancouver, por su parte, impuso autoridad en el oeste al superar 3-1 a San Diego, con un Brian White intratable y bajo la guía de Thomas Müller, cuya llegada ha transformado al equipo canadiense en un contendiente serio. Así, los Whitecaps disputarán su primera final moderna de MLS con un impulso anímico difícil de ignorar.

La MLS define a su campeón este fin de semana

Sin embargo, el foco principal estará inevitablemente sobre Lionel Messi. Desde su arribo en 2023, el astro argentino ha estado cerca de conquistar la MLS Cup en dos ocasiones, pero esta final se presenta como la oportunidad más clara de sumar el título más importante del fútbol estadounidense. Su impacto en estos playoffs ha sido total: suma seis goles y siete asistencias en cinco partidos, demostrando que su influencia va más allá de las estadísticas. A su alrededor, Allende ha encontrado su mejor versión, convirtiéndose en un socio letal y alcanzando el récord de goles en una misma postemporada, lo que convierte al ataque de Miami en una amenaza constante.

Vancouver, sin embargo, no llega como víctima. El conjunto canadiense ya sabe lo que es derrotar a Miami en un escenario decisivo, pues lo eliminó este mismo año en la Concacaf Champions Cup, incluso con un triunfo en el propio Chase Stadium.

Con un estilo ordenado, dinámico y sostenido por figuras como Sebastian Berhalter, Brian White y el experimentado Müller, los Whitecaps se presentan como un rival capaz de frenar el talento de las Garzas. La mesa está servida para una final histórica: Messi busca añadir un capítulo más a su legado, mientras Vancouver pretende coronar su resurgir con un título que cambie su historia para siempre.

Foto embed
Lionel Messi y Thomas Müller disputarán la final de la MLS - MLS

