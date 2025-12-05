 Selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026
Deportes

Estas son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, según casas de apuestas

Casas de apuestas excluyen a una potencia y sorprenden al incluir a una selección sin títulos mundiales.

Compartir:
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Grok IA
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: Grok IA

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, las principales casas de apuestas en el mundo han comenzado a perfilar a las selecciones que arrancan como favoritas.

Coinciden en que España, Portugal y Francia encabezan la lista, sustentado en el rendimiento reciente, la calidad de sus planteles y su historial en Copas del Mundo. De este trío, sólo los portugueses carecen de un título mundial, aunque afrontarán el torneo con la que podría ser la última participación de Cristiano Ronaldo en estas justas.

La FIFA presentará este sábado 6 de diciembre, desde Washington D. C., el calendario oficial del Mundial. El anuncio se hará un día después del Sorteo Final, donde quedarán definidos los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en el primer Mundial con 48 selecciones.

Entre las casas de apuestas, Codere coloca a España, Portugal y Francia como los principales candidatos. Por su parte, Caliente amplía la lista e incluye también a Brasil y Alemania, ambas con una larga tradición mundialista.

@coderemas

¿Los favoritos para ganar el Mundial 2026? ¡España y sus vecinos! En la mesa de #mrunderdog damos a La Roja, a Portugal y Francia como los países a vencer ¿Estáis de acuerdo? #españa #francia #portugal #mundial2026

♬ sonido original - Codere+

El pronóstico de la IA 

La Inteligencia Artificial también ha hecho su pronóstico. Gemini, modelo desarrollado por Google DeepMind, señala a Francia, Argentina y Brasil como máximos favoritos. Para la IA, la selección francesa destaca por su joven generación, su profundidad ofensiva y la presencia de Kylian Mbappé en su mejor etapa física.

Las estadísticas históricas respaldan este panorama. Según el portal especializado olympics, las selecciones con mayor probabilidad de pelear el título son Francia, España, Alemania, Argentina y Brasil, todas campeonas en distintas épocas.

Aunque hay candidatos sólidos, existen selecciones que podrían sorprender, como Inglaterra, semifinalista en 2018, o Italia, que aún debe asegurar su clasificación.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, en la primera edición con 48 participantes. El mundo del fútbol ya empieza a elegir a sus favoritos.

En Portada

Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capitalt
Nacionales

Rescatan a 10 niños en zonas 9 y 10 de la capital

07:53 PM, Dic 04
Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en Méxicot
Deportes

Ana Lucía Martínez gana el premio a la Jugadora del Torneo en México

07:54 PM, Dic 04
Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de añot
Nacionales

Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de año

09:57 PM, Dic 04
Nasralla denuncia cambio de datos en conteo de votos en Hondurast
Internacionales

Nasralla denuncia "cambio de datos" en conteo de votos en Honduras

12:03 PM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos