Selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, las principales casas de apuestas en el mundo han comenzado a perfilar a las selecciones que arrancan como favoritas.
Coinciden en que España, Portugal y Francia encabezan la lista, sustentado en el rendimiento reciente, la calidad de sus planteles y su historial en Copas del Mundo. De este trío, sólo los portugueses carecen de un título mundial, aunque afrontarán el torneo con la que podría ser la última participación de Cristiano Ronaldo en estas justas.
La FIFA presentará este sábado 6 de diciembre, desde Washington D. C., el calendario oficial del Mundial. El anuncio se hará un día después del Sorteo Final, donde quedarán definidos los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en el primer Mundial con 48 selecciones.
Entre las casas de apuestas, Codere coloca a España, Portugal y Francia como los principales candidatos. Por su parte, Caliente amplía la lista e incluye también a Brasil y Alemania, ambas con una larga tradición mundialista.
El pronóstico de la IA
La Inteligencia Artificial también ha hecho su pronóstico. Gemini, modelo desarrollado por Google DeepMind, señala a Francia, Argentina y Brasil como máximos favoritos. Para la IA, la selección francesa destaca por su joven generación, su profundidad ofensiva y la presencia de Kylian Mbappé en su mejor etapa física.
Las estadísticas históricas respaldan este panorama. Según el portal especializado olympics, las selecciones con mayor probabilidad de pelear el título son Francia, España, Alemania, Argentina y Brasil, todas campeonas en distintas épocas.
Aunque hay candidatos sólidos, existen selecciones que podrían sorprender, como Inglaterra, semifinalista en 2018, o Italia, que aún debe asegurar su clasificación.
El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, en la primera edición con 48 participantes. El mundo del fútbol ya empieza a elegir a sus favoritos.