"Aquí están los diablos responsables de esta obra", aseguró el diputado Jairo Flores en la visita al Doroteo Guamuch Flores, justo en el día que tuvo que haber sido entregada la obra de remodelación.

Diputados cuelgan piñatas de diablo en protesta por retrasos en el Doroteo Guamuch Flores / FOTO: Alex Meoño

La jornada de este sábado 6 de diciembre estuvo marcada por nuevas fricciones entre diputados y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), luego de que los legisladores Jairo Flores y Orlando Blanco, de la bancada VOS, realizaran una visita de supervisión al estadio Doroteo Guamuch Flores. El recorrido respondió a las preocupaciones sobre el avance de la remodelación del recinto, cuyo plazo de entrega estaba fijado para este sábado. No obstante, según los diputados, el proyecto está lejos de concluir y apenas alcanza un 35% de ejecución.

El retraso, que consideraron "injustificable", contrasta con la expectativa inicial de que al menos la mitad de la obra estuviera completada. Flores señaló que la empresa Bremar S. A., responsable de la remodelación, no cumplió con los compromisos previamente adquiridos. A esto se suma la ausencia de las autoridades de la CDAG, quienes —según los diputados— habían sido citadas para presentar un informe del estado del proyecto y exponer las razones del incumplimiento. "Esta obra es un fracaso evidente", declaró Flores mientras señalaba varios sectores que aún se encuentran en construcción.

Diputados seguirán fiscalizando a la CDAG y el estadio Doroteo Guamuch Flores

La tensión se intensificó por la reciente resolución de la asamblea de la CDAG, que horas antes había declarado "non gratos" y "enemigos del deporte" a 24 diputados. Aunque ni Flores ni Blanco figuran en esa lista, ambos cuestionaron la decisión y la calificaron como un intento de desviar la atención sobre los problemas internos de la entidad. Los legisladores insistieron en que su labor de fiscalización no busca entorpecer proyectos deportivos, sino garantizar el manejo adecuado de los fondos públicos destinados al deporte.

Durante la inspección, los diputados colocaron dos piñatas con forma de diablo, a modo de protesta simbólica. Según explicaron, estas representaban a la CDAG y a la empresa constructora, señalando que ambos "cargan con la responsabilidad" del retraso. La acción, buscó enfatizar su descontento con la falta de avances y la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades encargadas.

Orlando Blanco afirmó que continuarán con las visitas de supervisión y adelantó que volverán al estadio la próxima semana para verificar si se han tomado medidas correctivas. Además, comentó que un reciente acuerdo entre la empresa Bremar S. A. y la CDAG evitó que el caso llegara a instancias judiciales, lo cual, aseguró, habría sido perjudicial para el deporte guatemalteco. Sin embargo, pidió transparencia y claridad sobre las condiciones de dicho acuerdo y sobre los plazos reales para finalizar la obra.

Los diputados también aprovecharon la ocasión para destacar una nueva licitación publicada por la CDAG dirigida al mantenimiento y reparación de la piscina del Complejo Deportivo "Maya", en Santa Elena, Petén. La licitación —identificada como CDAG-LP-01-2025— presenta montos detallados y adjudica el contrato a Brenda Margarita Archila del Cid por Q1,275,341.30. 

