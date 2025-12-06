El Inter Miami de Messi gana la MLS 2025

El Inter Miami escribió este sábado la página más brillante de su joven historia al proclamarse campeón de su primera MLS tras derrotar 3-1 al Vancouver en una final vibrante. El conjunto de Florida abrió el marcador con un autogol provocado por la presión del colombiano Édier Ocampo, mientras que los argentinos Rodrigo de Paul y Tadeo Allende sellaron la victoria con dos definiciones de alta calidad. La celebración también estuvo marcada por la emotividad, pues significó el adiós definitivo al fútbol profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos pilares que acompañaron a Lionel Messi desde su llegada al club.
Fundado el 29 de enero de 2018 por un grupo inversor encabezado por David Beckham, el Inter Miami ha evolucionado rápidamente desde su estreno competitivo. Instalado en el moderno Chase Stadium de Fort Lauderdale, con capacidad para 21 550 espectadores, el club consolidó una identidad propia dentro del fútbol estadounidense. Su estructura deportiva incluye al Inter Miami II, filial que compite en la MLS Next Pro y que ha sido clave en el desarrollo de jóvenes talentos para el primer equipo.
Inter Miami toca la gloria
Con Messi como líder absoluto desde 2023, el equipo ya había conquistado la Leagues Cup y protagonizado participaciones históricas en torneos internacionales. Ese impulso le permitió a Miami adjudicarse el MLS Supporter’s Shield en octubre de 2024 tras vencer 3-2 al Columbus Crew, logro que aseguró la localía en los play-offs y el boleto al Mundial de Clubes 2025 como representante del país anfitrión. A nivel individual, Messi convirtió al club en el primero fuera de Europa en contar simultáneamente con un Balón de Oro y un ganador del Premio The Best FIFA en sus filas.
Ahora, con el título de la MLS obtenido el 6 de diciembre de 2025, Messi suma un trofeo más a su extraordinaria trayectoria y firma un capítulo que muchos consideran el más significativo desde su llegada al fútbol estadounidense. El Inter Miami, revitalizado y ambicioso, pone su mirada en la Concachampions 2026, un torneo que le ha sido esquivo en sus dos intentos anteriores. Con un plantel reforzado y un proyecto cada vez más sólido, el sueño continental aparece como el próximo gran desafío en el horizonte rosado y negro.