 Leyendas del futbol presentarán el calendario del Mundial
Deportes

Cuatro leyendas del futbol presentarán con Infantino el calendario del Mundial 2026

El acto es la continuación del sorteo celebrado el viernes en Washington, en el que se formaron los doce grupos de cuatro selecciones que participarán en la primera fase del torneo.

El ex jugador brasileño Ronaldo Nazário
El ex jugador brasileño Ronaldo Nazário / FOTO: EFE/ Antonio Lacerda

El brasileño Ronaldo Nazario, el italiano Franceco Totti, el búlgaro Hristo Stoichkov y el estadounidense Alexi Lalas participarán este sábado, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la presentación del calendario completo de partidos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.



La FIFA anunció el pasado lunes que, por primera vez en la historia, no se conocerían los estadios y horarios de partidos de un Mundial en el sorteo, sino hasta 24 horas después, "tras un proceso de asignación de partidos que busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones en vivo en las diferentes zonas horarias". 

Sedes y los horarios de los partidosdel Mundial 

A partir de las 11:00 horas de Guatemala, la FIFA dará a conocer las sedes y los horarios de los partidos 104 partidos del Mundial más grande de la historia a través de una retransmisión en vivo que se difundirá a través de las plataformas de la FIFA, incluidas FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA.

Gianni Infantino estará acompañado de Ronaldo, que formó parte de la plantilla que se proclamó campeona del mundo hace 31 años en Estados Unidos -aunque no disputó ni un minuto- y luego ganó como gran estrella el Mundial de 2002, de Stoichkov, cuarto clasificado con Bulgaria en USA-94 y máximo goleador del torneo junto al ruso Oleg Salenko, de Alexi Lalas, el jugador más icónico de la selección estadounidense en aquella Copa del Mundo, y de Totti, campeón del mundo en 2006.

Estos ex jugadores compartirán sus opiniones sobre las principales historias del torneo junto al presentador Andrés Cantor. La versión final del calendario, no obstante, no estará disponible en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas a las que se accede por la repesca internacional y los play-offs europeos.

