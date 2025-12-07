Olimpia gana su partido en Honduras por ausencia del rival

Un episodio inusual sacudió el fútbol hondureño este sábado, cuando el Olimpia se adjudicó una victoria sin necesidad de disputar un solo minuto. El conjunto capitalino ganó 3-0 por incomparecencia del Victoria, que no se presentó al encuentro programado en Tegucigalpa. Este desenlace, poco común en la Liga Nacional, otorgó tres puntos valiosos al Olimpia y alteró la parte alta de la tabla, afectando especialmente al Marathón, que marchaba como líder con 42 unidades.
La ausencia del Victoria no fue un acto de rebeldía deportiva, sino la consecuencia de una crisis económica que el plantel arrastra desde hace meses. Según explicó el cuerpo técnico, encabezado por el colombiano John Jairo López, el equipo no viajó desde La Ceiba debido a la falta de recursos y al incumplimiento salarial que ha puesto en aprietos a jugadores y trabajadores del club. En un comunicado oficial, expresaron disculpas a la Liga Nacional, al Olimpia y a su afición, subrayando que la decisión fue tomada por necesidad y no por falta de compromiso.
Olimpia gana por incomparecencia del Victoria
En dicho comunicado, los integrantes del equipo explicaron que han trabajado durante meses sin recibir sus salarios, sosteniendo al club a base de sacrificios personales y la esperanza de una solución que nunca llegó. Afirmaron que, pese a su profesionalismo y disciplina, alcanzaron un punto límite en el que continuar era humanamente insostenible. Las dificultades económicas no solo han afectado su rendimiento, sino también la estabilidad de sus familias, lo que finalmente les obligó a tomar la drástica decisión de no viajar.
La situación del Victoria, último en la tabla con apenas once puntos en el torneo Apertura, va más allá de los resultados deportivos. La crisis que atraviesa evidencia la fragilidad económica de algunos clubes y abre un debate sobre las condiciones laborales dentro del fútbol hondureño. Mientras tanto, Olimpia suma tres puntos más sin despeinarse, en una jornada que será recordada no por el espectáculo en la cancha, sino por los desafíos que enfrentan quienes luchan por mantenerse en ella.