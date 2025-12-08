Xelajú vs. Antigua por cuartos de final del Apertura 2025

Esta noche se cerró la ida de las series de cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional con el duelo entre Xelajú y Antigua G. F. C., duelo que se disputó en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, en un escenario deportivo con una muy buena asistencia de aficionados.
El subcampeón centroamericano se presentó ante su afición tras el trago amargo de haber perdido la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Liga Deportiva Alajuelense. La fiesta fue total en la previa del partido. Y a la hora de ponerse en juego el esférico, los dirigidos por Amarini Villatoro gozaron de las mejores oportunidades de gol en la primera parte.
A la altura de la media hora de juego, Dewinder Bradley cometió una falta a Jorge Aparicio, y se ganó la tarjeta amarilla. Tras esa jugada, Jesús López increpó al jugador que hizo campeón al cuadro antigüeño y tras un fuerte empujón, el "Chucho" López también fue amonestado.
Cuando se jugaba el minuto 42 también fueron amonestados los jugadores visitantes José Rosales y Juan Francisco Apaolaza, condicionándose en dicho compromiso.
Victoria de Xelajú con un penalti
Para el segundo tiempo, Antigua salió mucho mejor que el primer tiempo, y empezó a ganar espacio dentro del terreno de juego, que tuvo como consecuencia cerrarle los espacios al cuadro local, que comenzó a tener menor presencia en la portería de Luis Morán, quien había sido figura en la primera parte tras la buena generación de futbol de los quetzaltecos.
Pero en el 66, vino lo inesperado: Juan Osorio comete falta a Stheven Cárdenas y se marca penalti a favor de Xelajú. El ejecutor fue Jesús López y al 68 colocó el 1-0 a favor de los "Superchivos".
Con este resultado, Xelajú y Antigua definirán el próximo jueves al último semifinalista del campeonato. El duelo será en el estadio Pensativo en un horario de las 20:00 horas.
Resultados de cuartos de final, juegos de ida
- Mictlán 0-1 Municipal
- Malacateco 1-0 Aurora
- Achuapa 3-2 Mixco
- Xelajú 1-0 Antigua.