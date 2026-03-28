 Tras el 7-0 ante Argelia, esto propone Ricardo Jerez
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Tras el 7-0 ante Argelia, esto propone Ricardo Jerez

El portero Jerez habló de las soluciones a corto, mediano y largo plazo para la Selección Nacional de Guatemala.

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Ricardo Jerez también formó parte de la Selección de Guatemala y hoy brinda soluciones para la "Bicolor"
Ricardo Jerez también formó parte de la Selección de Guatemala y hoy brinda soluciones para la "Bicolor" / FOTO: FFG

La peor derrota en la era de Luis Fernando Tena sigue teniendo repercusión a nivel nacional e internacional, incluso, los mismos exseleccionados nacionales se han pronunciado en sus redes sociales sobre el desastroso encuentro que hizo la Selección Nacional de Guatemala ante Argelia ayer en Génova, Italia. Uno de los que se pronunció fue Ricardo Jerez, quien ha tenido también paso por la "Bicolor.

Mediante un video en sus redes sociales, Ricardo Jerez hizo alusión al duelo ante Argelia y propone soluciones a corto, mediano y largo plazo, uno de ellos es la convocatoria de jugadores no nacidos, ni formados en Guatemala, como Arquímides Ordóñez y Olger Escobar.

"A corto plazo, pero solo a corto plazo para la Selección en los próximos dos o tres años es tratar de buscar jugadores formados en Estados Unidos tipo Olger Escobar, Arquímides Ordóñez o Aaron Herrera, porque ellos tienen una verdadera formación. Pero la solución a corto plazo para poder competir es esa", aseguró Ricardo Jerez, quien explicó que su opinión iba con respeto a los futbolistas formados en el país.

Sobre las soluciones a mediano y largo plazo, Jerez propone que la Liga Nacional de Guatemala exija a los clubes tener equipos menores decentes al momento de competir. En ese sentido contó que cuando el jugaba en las divisiones menores ganaban hasta 12-0 y según ellos eran los mejores, pero no se daban cuenta que los equipos rivales eran los malos y hasta jugaban sin técnicos.

Las peores derrotas de la Selección Nacional de Guatemala

En los últimos 10 años, esta es la tercera vez que la “Bicolor” recibe 7 goles; dos de ellas fueron con Walter Claverí.

Opinión de Jerez sobre Luis Fernando Tena

El meta nacional, quien jugó en Guatemala con Comunicaciones y Municipal, y que tuvo un paso importante por el futbol sudamericano en Colombia y Uruguay, también se refirió al tema de Luis Fernando Tena, quien por salud no pudo dirigir a Guatemala ante Argelia, responsabilidad que quedó en Salvador Reyes.

"Tena ha tenido lo que muy pocos técnicos en Guatemala han tenido a lo largo de la historia: Continuidad. Lo que ha pedido, lo ha tenido todo, fogueros, viajes y bueno, si la Federación apostó a seguir con Tena, se debe seguir con Tena", expresó Ricardo Jerez.

En ese sentido, el meta recordó que, regularmente cuando un seleccionado nacional fracasaba, hasta ahí llegaba y se buscaba otras opciones para que llegaran con nuevas ideas. 

@goles502

¿Debe continuar Tena? 🔥 Esto respondió Ricardo Jerez

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