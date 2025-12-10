"Me crucificaron": Bale carga contra la prensa española

Gareth Bale, una de las figuras más determinantes del Real Madrid en la última década, volvió a hablar sin filtros sobre su complicada relación con la prensa española durante su paso por el club merengue. En una entrevista concedida a GQ Magazine, el exfutbolista aseguró que fue "crucificado" mediáticamente tras protagonizar una de las imágenes más polémicas de su carrera: la celebración con la bandera que decía "Wales. Golf. Madrid. In That Order" durante la clasificación de Gales a la Eurocopa 2020.
Bale explicó que nunca tuvo la intención de provocar una reacción negativa, sino que simplemente compartió la alegría con sus compañeros de selección. "Estaba celebrando y alguien puso la bandera delante. ¿Qué se supone que debía hacer? No podía tirarla al suelo, era la bandera de mi país. Los medios españoles me crucificaron", lamentó el jugador, quien reconoció además haber sido "ingenuo" al no defenderse públicamente en ese momento.
Gareth Bale se arrepiente de no haberse defendido
El exdelantero, que levantó cinco Champions y tres Ligas con la camiseta blanca, recordó también el ambiente hostil que vivió pocos días después en el Santiago Bernabéu, cuando ingresó de cambio ante la Real Sociedad. "Me pitaron sin parar y al final me aplaudían porque jugué muy bien. Mi agente me llamó y me dijo: ‘Estás loco, literalmente. Nadie puede soportar esa presión y salir a hacer esas cosas; eres raro’. Menos mal que era fuerte mentalmente", relató el futbolista, convencido de que no todos habrían soportado una situación similar.
Bale insistió en que gran parte de la percepción negativa hacia su figura fue creada por narrativas mediáticas que no correspondían con la realidad. "Nunca jugué tanto al golf como dijeron. La gente inventó una imagen sobre mí que no era real", expresó. Aun así, aseguró sentirse orgulloso de lo que consiguió como jugador extranjero en España, subrayando que su objetivo nunca fue ser una estrella mediática, sino simplemente "jugar al fútbol".
Finalmente, el exjugador —retirado tras el Mundial de Catar 2022— habló sobre las razones personales que lo llevaron a poner fin a su carrera profesional. Confesó que su icónico gol de chilena contra el Liverpool en la final de Kiev 2018 fue el mejor de su vida, pero reconoció que llegó un punto en el que su prioridad cambió. "La gente no sabe por lo que pasas en casa. Entendí que la vida es más que fútbol. Mi padre enfermó y eso influyó mucho", reveló.