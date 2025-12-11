 Apertura 2025: Antigua elimina a Xelajú y es semifinalista
Deportes

El campeón Antigua elimina al Xelajú y es semifinalista del Apertura 2025

Los "Aguacateros" se medirán a los "Tigres" del Aurora por un boleto a la final del campeonato.

Antigua eliminó a Xelajú y es semifinalista del Apertura 2025
Antigua eliminó a Xelajú y es semifinalista del Apertura 2025 / FOTO: Antigua GFC

El campeón nacional Antigua G. F. C. recibió esta noche en el estadio Pensativo de La Antigua Guatemala (Sacatepéquez) a Xelajú M. C., recientemente convertido en subcampeón de Copa Centroamericana, para definir al cuarto equipo clasificado a semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Entre ayer y esta tarde, Aurora, Municipal y Achuapa ya habían logrado su boleto a la ronda de los cuatro mejores.

Mauricio Tapia y Amarini Villatoro lideraron la batalla, desde el banquillo, por obtener la clasificación a semifinales. Los "Superchivos" llegaron con ventaja de 0-1, y les servía el empate o la victoria para avanzar; los "Aguacateros" debían ganar por la mínima diferencia para ser semifinalistas.

La primera gran emoción del partido llegó en una doble intervención del portero uruguayo Rubén Darío Silva, quien en primera instancia le dijo no al cabezazo de Óscar Santis y luego bloqueó el tiro de Juan Apaolaza cuando se jugaban 5 minutos.

Más adelante, Antigua se salvaba tras una pelota estrellada al palo por Yilton Díaz; asimismo, Xelajú se salvaba cuando Robinson Flores definía de mala forma en el 26.

El partido era entretenido con propuestas de ambos clubes, pero no con total claridad en la delantera y el primer tiempo cerró con igualdad de 0-0.

Antigua, finalista 

Para el arranque de la segunda parte, Amarini Villatoro retiró del campo a Claudio De Oliveira y le dio ingreso a Romario Luiz Da Silva, para darle más frescura al equipo. Por su parte, Mauricio Tapia tardó un poco más para hacer su primera ventana de cambios, fue al 59, cuando ingresaron Brayan Castañeda y Dewinder Bradley por José Rosales y Diego Fernández.

Al 65, Pedro Báez, el hombre gol de Xelajú, fue retirado para darle ingreso a Steven Cárdenas, y, Yilton Díaz dejaba su lugar a José Castañeda. Pero el empate seguía en el juego, y Xelajú empezaba a resguardar el marcador, ya que el global le favorecía 1-0 y era suficiente para ser semifinalista.

Tres minutos después, Tapia volvía a refrescar a su equipo con las salidas de Oscar Castellanos y Juan Apaolaza para meter a Santiago Garzaro y Kevin Macareño.   

Xelajú se salvó al 71 cuando de la propia línea, un defensor evitaba la anotación y clasificación de los locales. Pero al 79 no corrió la misma suerte y Brayan Castañeda logró hacer el 1-0, global de 1-1, y con ello le daba al campeón su boleto a la ronda de los cuatro mejores equipos. 

En la recta final, Kevin Macareño hizo el 2-0, global de 2-1, cuando se jugaba el 90+2 y con ello logró el triunfo y la clasificación a semifinales. 

Las semifinales

Solventadas las series de cuartos de final, donde lograron clasificar Aurora, Municipal, Achuapa y Xelajú, así quedan las semifinales:

  • Municipal-Achuapa
  • Aurora-Xelajú

