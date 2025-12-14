Cuatro años del título de Comunicaciones en la Liga Concacaf

Este 14 de diciembre del 2025, se cumplen cuatro años desde que Comunicaciones FC escribió una de las páginas más importantes del fútbol guatemalteco al consagrarse campeón de la Liga Concacaf 2021. Aquel título, obtenido en diciembre de ese año, significó no solo la consagración regional del club albo, sino también un logro histórico para Guatemala, al imponerse con autoridad al Motagua de Honduras en la final con un marcador global de 6-3. La serie dejó en evidencia el dominio de los cremas, que mostraron solidez colectiva, contundencia ofensiva y jerarquía en los momentos decisivos del torneo.
La Liga Concacaf 2021 reunió a los mejores clubes de Centroamérica, el Caribe y Canadá en un formato de eliminación directa que exigía regularidad y carácter. Comunicaciones superó cada fase con solvencia y cerró el campeonato como el equipo más destacado de la edición, no solo por el título, sino también por los reconocimientos obtenidos. Juan Anangonó fue elegido como el mejor jugador del torneo y máximo goleador, Kevin Moscoso se quedó con el premio al mejor portero, Óscar Santis fue distinguido como el mejor jugador joven, y el club recibió el reconocimiento al Fair Play, además de aportar varios futbolistas al once ideal del certamen.
Comunicaciones no ha vuelto a ser el mismo desde ese título
Ese campeonato internacional sigue teniendo un valor especial, ya que hasta la fecha es el último título de este tipo conquistado por un club guatemalteco. Sin embargo, el contraste con la actualidad de Comunicaciones es evidente. El equipo atraviesa hoy una grave crisis deportiva que lo ha llevado a luchar por la permanencia, lejos de aquel nivel dominante que lo llevó a la cima de la región. Los malos resultados, la irregularidad futbolística y los problemas estructurales han generado preocupación entre su afición, que observa cómo el club pelea por objetivos muy distintos a los de hace cuatro años.
Desde aquel histórico triunfo de 2021, Guatemala no ha vuelto a celebrar un título internacional. El club que más cerca estuvo de romper esa sequía fue Xelajú MC, que en 2025 alcanzó la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los superchivos realizaron una campaña destacada, pero terminaron cayendo en la final ante Alajuelense de Costa Rica, quedándose a las puertas de una nueva hazaña para el fútbol nacional. Aun así, esa participación reafirmó que el título de Comunicaciones sigue siendo el último gran referente internacional del balompié guatemalteco, un logro que hoy se recuerda con orgullo en medio de un presente lleno de dificultades.