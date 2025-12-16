Gianluigi Donnarumma gana el 'The Best' al mejor portero

La FIFA volvió a poner en primer plano la importancia de los guardametas al otorgar el premio The Best al mejor portero masculino a Gianluigi Donnarumma, quien coronó una temporada sobresaliente con este reconocimiento. El arquero italiano, actualmente en el Manchester City tras su etapa en el Paris Saint-Germain, fue clave en un curso histórico, marcado por intervenciones decisivas y una regularidad que lo consolidó entre los mejores del mundo en su posición.
Donnarumma, de 26 años, ya había sido distinguido meses atrás con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, confirmando así su estatus de élite. Durante la campaña pasada brilló especialmente en el conjunto parisino, que dominó las competiciones nacionales y logró por primera vez la Liga de Campeones. Con este galardón, el guardameta nacido en Castellammare di Stabia sucede al argentino Emiliano Martínez y se convierte en el primer italiano en recibir el premio desde Gianluigi Buffon en 2017.
Hannah Hampton gana el The Best a mejor guardameta en la rama femenina
En la rama femenina, el premio The Best a la mejor portera fue para la inglesa Hannah Hampton, quien firmó una temporada excepcional con el Chelsea y la selección de Inglaterra. A sus 25 años, Hampton fue una pieza fundamental en la conquista de la Superliga inglesa, el triplete nacional con su club y el título continental logrado por su selección en la Eurocopa disputada en Suiza, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.
Visiblemente emocionada, Hampton agradeció el respaldo recibido y destacó el trabajo colectivo tanto en su club como en la selección. La guardameta relevó en el palmarés a Alyssa Naeher y se convirtió en la segunda inglesa en obtener este reconocimiento, tras los éxitos previos de Mary Earps. De esta manera, los premios The Best volvieron a resaltar el papel determinante de los porteros, figuras muchas veces silenciosas, pero decisivas en los grandes logros del fútbol moderno.