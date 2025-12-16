 Gianluigi Donnarumma gana el 'The Best' al mejor portero
Deportes

Gianluigi Donnarumma gana el 'The Best' al mejor portero

Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton fueron reconocidos con el premio The Best a mejores guardametas, coronando temporadas brillantes en clubes y selecciones.

Compartir:
Gianluigi Donnarumma fue campeón de la Champions con el PSG - Manchester City
Gianluigi Donnarumma fue campeón de la Champions con el PSG / FOTO: Manchester City

La FIFA volvió a poner en primer plano la importancia de los guardametas al otorgar el premio The Best al mejor portero masculino a Gianluigi Donnarumma, quien coronó una temporada sobresaliente con este reconocimiento. El arquero italiano, actualmente en el Manchester City tras su etapa en el Paris Saint-Germain, fue clave en un curso histórico, marcado por intervenciones decisivas y una regularidad que lo consolidó entre los mejores del mundo en su posición.

Donnarumma, de 26 años, ya había sido distinguido meses atrás con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, confirmando así su estatus de élite. Durante la campaña pasada brilló especialmente en el conjunto parisino, que dominó las competiciones nacionales y logró por primera vez la Liga de Campeones. Con este galardón, el guardameta nacido en Castellammare di Stabia sucede al argentino Emiliano Martínez y se convierte en el primer italiano en recibir el premio desde Gianluigi Buffon en 2017.

Hannah Hampton gana el The Best a mejor guardameta en la rama femenina

En la rama femenina, el premio The Best a la mejor portera fue para la inglesa Hannah Hampton, quien firmó una temporada excepcional con el Chelsea y la selección de Inglaterra. A sus 25 años, Hampton fue una pieza fundamental en la conquista de la Superliga inglesa, el triplete nacional con su club y el título continental logrado por su selección en la Eurocopa disputada en Suiza, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

Visiblemente emocionada, Hampton agradeció el respaldo recibido y destacó el trabajo colectivo tanto en su club como en la selección. La guardameta relevó en el palmarés a Alyssa Naeher y se convirtió en la segunda inglesa en obtener este reconocimiento, tras los éxitos previos de Mary Earps. De esta manera, los premios The Best volvieron a resaltar el papel determinante de los porteros, figuras muchas veces silenciosas, pero decisivas en los grandes logros del fútbol moderno.

En Portada

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palacios

07:18 AM, Dic 16
Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSGt
Deportes

Kylian Mbappé gana el juicio contra el PSG

07:01 AM, Dic 16
Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 milt
Nacionales

Incendio en taller de Mixco deja vehículos dañados y pérdidas por Q350 mil

08:01 AM, Dic 16
Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposat
Farándula

Filtran la llamada al 911 que reportó la muerte de Rob Reiner y su esposa

08:01 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos