Deportes

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025

El futbolista francés superó en las votaciones a su compatriota Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal.

Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025 - Gemini IA
Ousmane Dembélé gana el premio The Best de la FIFA 2025 / FOTO: Gemini IA

Este martes 16 de diciembre, se llevó la gala de los Premios The Best de la FIFA 2025, ceremonia que premia a lo mejor del año y donde entrenadores, jugadores y periodistas votan para definir a los ganadores. El acto se llevó a cabo en Doha, Catar, en la antesala de la Copa Intercontinental 2025.

Tal y como era de esperarse, Ousmane Dembélé ganó el The Best al mejor jugador del 2025, en las votaciones el francés se impuso a su compatriota Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, Dembélé ya ganó el Balón de Oro también en este 2025.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí se llevó el premio nuevamente por tercer año consecutivo, por quinto año consecutivo lo gana una jugadora española del Barcelona, previamente Alexia Putellas lo ganó dos años al hilo (2021, 2022).

Otros reconocimientos en gala de los premios The Best

Además del premio The Best al mejor jugador y a la mejor jugadora, también se entregaron otras distinciones individuales, siendo las siguientes:

Mejor portero: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

Mejor portera: Hannah Hampton (Chelsea Women)

Premio Púskas: Santiago Montiel (Independiente)

Premio Marta: Lizbeth Ovalle: (Tigres/Orlando Pride)

Premio a la afición: Zhako (Irak)

Premio al Fair Play: Doctor del SVV Jahn Ragensburg (Alemania)

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

Foto embed
Trofeo The Best entregado por la FIFA - Archivo

Emisoras  Escúchanos