 Panamá confirma partido amistoso ante México
Deportes

Panamá confirma partido amistoso ante México

El encuentro, que no entra en las denominadas fechas FIFA, será el segundo del calendario futbolístico del próximo año para el futbol panameño.

Compartir:
Panamá enfrentará a México en partido amistoso en enero 2026
Panamá enfrentará a México en partido amistoso en enero 2026 / FOTO: Fepafut

La selección de México jugará un partido amistoso frente a la de Panamá el próximo 22 de enero, como preparación de ambas para el Mundial de 2026, confirmó este martes la Federación Panameña de Futbol (FPF).

El juego tendrá lugar en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña y no hace parte de las fechas FIFA del próximo año, según lo anunció la FPF en un comunicado.

"El encuentro, que no entra en las denominadas fechas FIFA, será el segundo del calendario futbolístico del próximo año para el fútbol panameño, luego de su amistoso ya confirmado del domingo 18 de enero -como visitante- frente al seleccionado de Bolivia, en el Estadio IV Centenario, en la ciudad boliviana de Tarija", detalló la FPF.

Antecedentes Panamá-México 

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso, de acuerdo a datos de la FPF, fue antes de la Copa Oro de 2021 en un encuentro que concluyó con triunfo para el Tri por 3-0 y que se jugó el 30 de junio de ese año en Nashville (Tennesse, Estados Unidos).

La selección de Panamá afrontará ambos encuentros "con jugadores del plano local de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al tratarse de partidos fuera de la fecha FIFA" y servirán para mantener "la línea de la programación acostumbrada de amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año", agregó la entidad.

Hay que resaltar que ambos partidos, ante Bolivia y México, serán afrontados, según el comunicado, con "jugadores del plano local de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al tratarse de partidos fuera de la fecha FIFA" y servirán para mantener "la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año".

El año pasado, una selección del plano local de Panamá vio acción en los primeros meses del año en amistosos internacionales frente al club Universitario, de Perú, el 24 de enero, y luego ante la selección de Chile, en el mes de febrero.

Cinco claves de Panamá para clasificar al Mundial 2026

La clasificación de Panamá se selló con autoridad: Seis partidos sin derrotas, sustentados en una defensa sólida, orden táctico y regularidad competitiva.

*Información EFE.

En Portada

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonariot
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

10:11 AM, Dic 16
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brownt
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

10:12 AM, Dic 16
Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos