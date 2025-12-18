 Luto en Ecuador por asesinato del jugador Mario Pineida
Luto en Ecuador por asesinato del jugador Mario Pineida

El Barcelona de Guayaquil, el club con más seguidores de Ecuador, indicó que la noticia dejó a todos los integrantes de la institución "profundamente consternados".

Futbolista Mario Pineida fue asesinado en Ecuador
Futbolista Mario Pineida fue asesinado en Ecuador / FOTO: EFE

El futbol ecuatoriano se ha visto enlutado con el asesinato este miércoles del jugador del Barcelona de Guayaquil Mario Pineida, acribillado a disparos a plena luz del día en una concurrida zona de la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.

'El Pitbull' Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.

El Barcelona, el club con más seguidores de Ecuador, indicó que la noticia dejó a todos los integrantes de la institución "profundamente consternados". "Nos enluta como familia barcelonista", manifestó la entidad deportiva.

"Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. Dos títulos (ligas ecuatorianas), dos semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario se ganó se parte de la historia del Ídolo. Por todo y más, te recordaremos siempre, Marito", añadió el club amarillo.

Amenazas de muerte

El presidente de la entidad deportiva, Antonio Álvarez, manifestó su incredulidad al enterarse del asesinato de su jugador. "Sigo sin creerlo. Qué desniveles de emociones. Qué golpe más duro. Parece mentira... dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito", señaló Álvarez.

El máximo dirigente del Barcelona había emitido horas antes un comunicado contra un grupo de jugadores que, enfrentados a la junta directiva por pagos pendientes, y, en ese mensaje, Álvarez señalaba que él había incluso pagado con su dinero escoltas privados a un futbolista de la plantilla que tenía amenazas de muerte, sin especificar quién de todos.

"Sigo en shock... nos vimos hace poco. Parece mentira. Compartimos muchísimos años en BSC: dos campeonatos y dos semifinales de América. Un grande, Mario. Qué tristeza. Que Dios te tenga en su gloria", manifestó el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hermano de Antonio Álvarez.

*Información EFE.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
