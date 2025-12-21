Juegos Olímpicos 2028: Apuestan por precios accesibles

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 (LA28) han presentado una estrategia ambiciosa para ofrecer entradas a precios accesibles, con el objetivo de ampliar la participación del público y contrarrestar las críticas globales sobre el alto costo de los grandes eventos deportivos. En un escenario internacional donde los aficionados cuestionan cada vez más los precios excluyentes, la propuesta de LA28 apunta a marcar una diferencia clara y a reforzar el carácter universal del movimiento olímpico.
El plan de accesibilidad contempla que, a partir del 14 de enero de 2026, los interesados puedan registrarse para ingresar a un sistema de compra mediante sorteo. Según información difundida por Reuters, al menos un millón de entradas tendrán un precio inicial de 28 dólares, mientras que cerca de un tercio del total costará menos de 100 dólares. Allison Katz-Mayfield, vicepresidenta sénior de ingresos por distribución de LA28, subrayó que esta política no se limita a un número simbólico de localidades, sino que representa una porción significativa del aforo disponible en múltiples disciplinas.
Los Ángeles 2028 no quiere repetir lo del Mundial de la FIFA 2026
El anuncio adquiere mayor relevancia al compararse con otros eventos deportivos de gran escala, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos precios han generado fuertes críticas en redes sociales y foros de aficionados. En ese contexto, la promesa de Los Ángeles 2028 ha sido recibida con optimismo por seguidores que buscan experiencias deportivas de primer nivel sin barreras económicas. Aunque aún falta la publicación de la lista definitiva de precios y del calendario exacto de ventas, la expectativa crece entre quienes planean asistir.
Con antecedentes olímpicos en 1932 y 1984, Los Ángeles se prepara para inaugurar los Juegos el 14 de julio de 2028 y clausurarlos el 30 de ese mismo mes, antes de dar paso a los Juegos Paralímpicos en agosto. El mensaje central de LA28 es claro: democratizar el acceso al mayor evento deportivo del mundo. Si el compromiso se mantiene en la práctica, la edición de 2028 podría convertirse en un referente de inclusión, participación y cercanía con el público global.