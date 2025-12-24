 ¿Qué ligas se juegan en Navidad?
Deportes

¿Qué ligas se juegan en Navidad?

Te presentamos los partidos más relevantes que se llevarán a cabo el 24 y 25 de diciembre.

Compartir:
Getty Images
¿Qué es el Boxing Day en el futbol de Inglaterra? / FOTO:

El fútbol no se detiene ni siquiera en fechas festivas como la Navidad. Aunque las grandes ligas europeas, como La Liga, suelen tomar un respiro durante el 24 y 25 de diciembre para permitir que jugadores y aficionados celebren con sus familias, otras competiciones alrededor del mundo mantienen la acción en el campo. Este año, el destaque principal es la Copa Africana de Naciones (AFCON 2025), que se disputa en Marruecos y cuenta con emocionantes encuentros en la fase de grupos. Además, algunas ligas domésticas en regiones donde la Navidad no interrumpe el calendario deportivo continúan con sus jornadas habituales.

A continuación, exploramos los partidos programados para estos días, enfocándonos en los más relevantes y accesibles para los aficionados. Recordemos que el 24 de diciembre es Nochebuena y el 25 es Navidad, por lo que los horarios pueden variar según la zona horaria. Si eres un apasionado del fútbol, estos encuentros ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar del deporte mientras celebras las fiestas.

Foto embed
Balón de fútbol - Pixabay

El fútbol no se detiene en Navidad

El 24 de diciembre destaca por los partidos de la AFCON 2025, donde equipos africanos compiten en un torneo de alto nivel con estrellas como jugadores de la talla de Mohamed Salah o Sadio Mané, aunque sus selecciones juegan en días diferentes. Estos encuentros son parte de la fase de grupos y prometen intensidad, ya que cada punto cuenta para avanzar a las eliminatorias. Además de la AFCON, hay actividad en ligas menores como la Kategoria Superiore de Albania, la Ligue 1 de Congo DR y la Premier League de Etiopía, pero nos centraremos en los más prominentes.

El 25 de diciembre, la acción se traslada a ligas domésticas en países donde la Navidad no es un feriado que paralice el deporte. Ligas como la Ligue 1 de Argelia, la Premier League Egipcia (o su Copa de Liga), la Liga Nacional de Honduras y la Saudi Pro League mantienen sus calendarios. Estos partidos suelen ser locales y reflejan la diversidad del fútbol global.

A continuación, presentamos un calendario con los partidos confirmados:

Calendario de Partidos de Fútbol - 24 y 25 de Diciembre de 2025

Horarios en tiempo de Guatemala (CST, UTC-6). Nota: Los horarios son aproximados basados en kick-offs locales y podrían variar; verifica fuentes oficiales para confirmaciones.

Fecha Competición Partido Horario en Guatemala Notas / Estadio
24 de diciembre Copa Africana de Naciones (AFCON 2025) Argelia vs Sudán 8:00 a.m. Grupo E - Rabat, Marruecos
Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial 9:30 a.m. Grupo E - Casablanca, Marruecos
Costa de Marfil vs Mozambique 12:00 p.m. Grupo F - Marrakech, Marruecos
Camerún vs Gabón 2:30 p.m. Grupo F - Agadir, Marruecos
Liga Nacional de Honduras Real España vs Motagua 7:00 p.m. Fase triangular - Estadio Morazán, San Pedro Sula
25 de diciembre Saudi Pro League Al Hazem vs Al Fayha 6:00 a.m. (aprox.) Jornada regular - Arabia Saudita
Al Ettifaq vs Al Riyadh 8:00 a.m. (aprox.) Jornada regular - Arabia Saudita
Al Najma vs Neom SC 10:00 a.m. (aprox.) Jornada regular - Arabia Saudita
Liga Nacional de Honduras Olancho FC vs Platense 7:00 p.m. Fase triangular - Honduras (horario local coincide con Guatemala)
Otras ligas (Argelia, Egipto, etc.) Varios partidos locales Desde tempranas horas Ligas domésticas en países con actividad navideña

Estos son los encuentros más relevantes con visibilidad internacional. La AFCON 2025 es el torneo principal en estas fechas, mientras que ligas como la hondureña y saudí mantienen su calendario habitual. ¡Disfruta del fútbol en estas fiestas!

En Portada

Bomberos trabajan para controlar incendio en fábrica de velast
Nacionales

Bomberos trabajan para controlar incendio en fábrica de velas

11:36 AM, Dic 24
Restricción al transporte pesado arranca al mediodíat
Nacionales

Restricción al transporte pesado arranca al mediodía

11:35 AM, Dic 24
Xelajú y Aurora anuncian variantes para el Clausura 2026t
Deportes

Xelajú y Aurora anuncian variantes para el Clausura 2026

09:19 AM, Dic 24
Cantante y amiga guatemalteca de Tony Ocasio confirma la muerte del integrante de Los Chicos t
Farándula

Cantante y amiga guatemalteca de Tony Ocasio confirma la muerte del integrante de Los Chicos

09:25 AM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos