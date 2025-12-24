¿Qué ligas se juegan en Navidad?

El fútbol no se detiene ni siquiera en fechas festivas como la Navidad. Aunque las grandes ligas europeas, como La Liga, suelen tomar un respiro durante el 24 y 25 de diciembre para permitir que jugadores y aficionados celebren con sus familias, otras competiciones alrededor del mundo mantienen la acción en el campo. Este año, el destaque principal es la Copa Africana de Naciones (AFCON 2025), que se disputa en Marruecos y cuenta con emocionantes encuentros en la fase de grupos. Además, algunas ligas domésticas en regiones donde la Navidad no interrumpe el calendario deportivo continúan con sus jornadas habituales.
A continuación, exploramos los partidos programados para estos días, enfocándonos en los más relevantes y accesibles para los aficionados. Recordemos que el 24 de diciembre es Nochebuena y el 25 es Navidad, por lo que los horarios pueden variar según la zona horaria. Si eres un apasionado del fútbol, estos encuentros ofrecen una oportunidad perfecta para disfrutar del deporte mientras celebras las fiestas.
El fútbol no se detiene en Navidad
El 24 de diciembre destaca por los partidos de la AFCON 2025, donde equipos africanos compiten en un torneo de alto nivel con estrellas como jugadores de la talla de Mohamed Salah o Sadio Mané, aunque sus selecciones juegan en días diferentes. Estos encuentros son parte de la fase de grupos y prometen intensidad, ya que cada punto cuenta para avanzar a las eliminatorias. Además de la AFCON, hay actividad en ligas menores como la Kategoria Superiore de Albania, la Ligue 1 de Congo DR y la Premier League de Etiopía, pero nos centraremos en los más prominentes.
El 25 de diciembre, la acción se traslada a ligas domésticas en países donde la Navidad no es un feriado que paralice el deporte. Ligas como la Ligue 1 de Argelia, la Premier League Egipcia (o su Copa de Liga), la Liga Nacional de Honduras y la Saudi Pro League mantienen sus calendarios. Estos partidos suelen ser locales y reflejan la diversidad del fútbol global.
A continuación, presentamos un calendario con los partidos confirmados:
Calendario de Partidos de Fútbol - 24 y 25 de Diciembre de 2025
Horarios en tiempo de Guatemala (CST, UTC-6). Nota: Los horarios son aproximados basados en kick-offs locales y podrían variar; verifica fuentes oficiales para confirmaciones.
|Fecha
|Competición
|Partido
|Horario en Guatemala
|Notas / Estadio
|24 de diciembre
|Copa Africana de Naciones (AFCON 2025)
|Argelia vs Sudán
|8:00 a.m.
|Grupo E - Rabat, Marruecos
|Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial
|9:30 a.m.
|Grupo E - Casablanca, Marruecos
|Costa de Marfil vs Mozambique
|12:00 p.m.
|Grupo F - Marrakech, Marruecos
|Camerún vs Gabón
|2:30 p.m.
|Grupo F - Agadir, Marruecos
|Liga Nacional de Honduras
|Real España vs Motagua
|7:00 p.m.
|Fase triangular - Estadio Morazán, San Pedro Sula
|25 de diciembre
|Saudi Pro League
|Al Hazem vs Al Fayha
|6:00 a.m. (aprox.)
|Jornada regular - Arabia Saudita
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|8:00 a.m. (aprox.)
|Jornada regular - Arabia Saudita
|Al Najma vs Neom SC
|10:00 a.m. (aprox.)
|Jornada regular - Arabia Saudita
|Liga Nacional de Honduras
|Olancho FC vs Platense
|7:00 p.m.
|Fase triangular - Honduras (horario local coincide con Guatemala)
|Otras ligas (Argelia, Egipto, etc.)
|Varios partidos locales
|Desde tempranas horas
|Ligas domésticas en países con actividad navideña
Estos son los encuentros más relevantes con visibilidad internacional. La AFCON 2025 es el torneo principal en estas fechas, mientras que ligas como la hondureña y saudí mantienen su calendario habitual. ¡Disfruta del fútbol en estas fiestas!