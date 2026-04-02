 Dimite el presidente de la Federación Italiana de Futbol
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Dimite el presidente de la Federación Italiana de Futbol

Gabriele Gravina presentó su dimisión luego de que la selección italiana no pudiera por tercera vez clasificarse al Mundial de la FIFA.

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Presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina
Presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina / FOTO: EFE

El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Gabriele Gravina, ha presentado su dimisión este jueves tras el fracaso de la selección para clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva, situación que lo dejó contra las cuerdas y le valió duras críticas.

El dirigente deportivo y empresario italiano abandona el cargo, según informó la FIGC, tras una reunión en la sede después de la derrota el martes de la "Azzurra" en la final de la repesca mundialista, decidida en tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina, un resultado que desató un terremoto mediático con llamadas a su dimisión.

"Hoy tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba", informa el comunicado.

El próximo 22 de junio, se celebrarán elecciones para elegir al nuevo presidente tras la dimisión de Gravina.

Italia toca fondo: tercera ausencia consecutiva en un Mundial

Italia consumó un nuevo fracaso al perder en penaltis ante Bosnia y Herzegovina tras el 1-1 en tiempo regular.

Comunicado de la Federación de Futbol de Italia

Hoy se celebró una reunión en la sede de la FIGC en Roma con el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las distintas federaciones. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los representantes de la Serie A (Ezio Maria Simonelli), la Serie B (Paolo Bedin), la Lega Pro (Matteo Marani), la Liga Nacional Amateur (Giancarlo Abete), la Asociación Italiana de Futbolistas (Umberto Calcagno) y la Asociación Italiana de Entrenadores de Futbol (Renzo Ulivieri) que había dimitido del cargo que ocupaba desde febrero de 2025 y convocó la Asamblea Extraordinaria de la FIGC para el 22 de junio en Roma. Esta fecha se ha fijado en pleno cumplimiento de los estatutos de la federación y permitirá que la nueva directiva complete los trámites de inscripción para los próximos campeonatos profesionales.

Durante la reunión, Gravina también agradeció a los organismos federativos por demostrar pública y privadamente su apoyo, e informó a los presidentes de su disposición a comparecer el 8 de abril ante la VII Comisión de Cultura, Ciencia y Educación de la Cámara de Diputados para informar sobre la situación del fútbol italiano.

Fabio Capello tilda de “vergüenza” la no clasificación de Italia al Mundial 2026

Por su parte, Franco Baresi, excapitán de la “Azzurra”, señaló que el seleccionador Gennaro Gattuso es “el menos responsable”.

*Información EFE. 

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