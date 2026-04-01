Fabio Capello: "Es una vergüenza"

Fabio Capello, mítico entrenador y voz autorizada del futbol italiano, calificó este miércoles de "vergüenza" el fracaso de la 'Azzurra', apartada del Mundial por tercera edición consecutiva, y lamentó el inmovilismo en las instituciones responsables.
"No he podido dormir en toda la noche, sigo sin creerme lo que ha pasado", comentó al diario deportivo español Marca tras la debacle sufrida ante Bosnia, con la derrota en penaltis que acabó con el sueño de volver entre los grandes y alargó la pesadilla, mínimo, hasta los 16 años.
No juega un Mundial Italia desde 2014 y no lo hará, al menos, hasta 2030. Y no pasa de fase de grupos desde que ganara la edición de 2006. Hay una generación entera de jóvenes que no han visto a la cuatro veces campeona del mundo en la gran cita.
"Estamos hablando de una selección tetracampeona del mundo, esto es una tragedia deportiva, una vergüenza. Es de lo peor que le ha pasado al futbol italiano en su historia reciente", atizó.
El mítico entrenador de Milán, Real Madrid, 'Juve', Roma o seleccionador de Inglaterra, señaló al inmovilismo de las instituciones deportivas y al problema estructural que tiene el futbol italiano.
Franco Baresi "Todo el futbol italiano debe entonar un 'mea culpa'"
Franco Baresi, excapitán de la selección italiana y considerado uno de los mejores defensas de la historia, afirmó este miércoles, después de que Italia no se clasificara al Mundial, que "todo el futbol italiano debe entonar un 'mea culpa'", y señaló que el seleccionador, Gennaro Gattuso, es "el menos responsable".
"Todo el futbol italiano debe entonar un 'mea culpa', porque los resultados de los últimos veinte años están a la vista de todos, exceptuando, por supuesto, el triunfo aislado de la Eurocopa", aseveró en declaraciones recogidas por medios locales.
El que fue internacional con la selección en 81 ocasiones entre 1982 y 1994, portando el brazalete de capitán hasta en 51 ocasiones, aseguró que Gattuso "ha puesto el alma en estos meses" y, en su opinión, "ha hecho un buen trabajo con el poco tiempo que tuvo a su disposición".
"Lamentablemente, no ha sido suficiente. No me corresponde a mí decir si se debe continuar con él, pero ciertamente es uno de los menos responsables de esta derrota", recalcó.
*Información EFE.