 Ciudad de Guatemala candidata para sede Panamericanos Junior
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Ciudad de Guatemala avanza en busca de ser sede de Juegos Panamericanos Junior 2029

Ciudad de Guatemala compite con Rosario (Argentina) y Ciudad de Panamá. La siguiente fecha importante será el 19 de junio.

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Ciudad de Guatemala busca ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
Ciudad de Guatemala busca ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 / FOTO: COG

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) dio un paso importante en su aspiración de posicionar al país como anfitrión de un evento multideportivo de alto nivel, tras oficializar la postulación de Ciudad de Guatemala como sede de los III Juegos Panamericanos Junior 2029.

La Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) confirmó que Guatemala forma parte de las tres naciones que manifestaron formalmente su interés en albergar la máxima cita juvenil del continente, junto a Argentina y Panamá.

Luego de cumplir con los requisitos establecidos en esta primera etapa del proceso, Ciudad de Guatemala avanzó a la siguiente fase, en la que deberá presentar una propuesta formal que respalde su candidatura. Este paso será clave para consolidar la visión del país de convertirse en epicentro del deporte juvenil en América.

La postulación refleja el compromiso del Comité Olímpico Guatemalteco con el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la proyección internacional de sus atletas, así como la capacidad organizativa del país para albergar eventos de gran magnitud.

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Ciudad de Guatemala busca ser sede de los III Juegos Panamericanos Junior 2029 - COG

Fecha límite, 15 de junio; agosto nombran al ganador  

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic Álvarez, destacó el interés mostrado por las ciudades postulantes y el impacto positivo que han tenido las ediciones anteriores de estos Juegos en el desarrollo deportivo de la región, tanto a nivel de infraestructura como en el legado para las nuevas generaciones.

Las ciudades interesadas tendrán como fecha límite el próximo 15 de junio para presentar su propuesta oficial. Posteriormente, el 19 de junio se darán a conocer las ciudades candidatas definitivas que continuarán en la carrera por la sede.

La elección final de la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior 2029 se realizará en agosto, durante la Asamblea General de Panam Sports en Lima, Perú.

Con esta candidatura, Guatemala reafirma su visión de impulsar el deporte como motor de desarrollo y su ambición de abrir las puertas del país al continente, recibiendo a las futuras estrellas del deporte panamericano en un evento que trasciende la competencia y construye legado.

*Información del COG.

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