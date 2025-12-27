 Marvin Cabrera se despide de Selección Nacional de Guatemala
Deportes

El técnico mexicano estuvo también en procesos inferiores de la "Bicolor" donde tampoco logró clasificar al Mundial.

Marvin Cabrera sale de los procesos de Selección Nacional de Guatemala
Marvin Cabrera sale de los procesos de Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

Marvin Cabrera, entrenador mexicano de 47 años, se despidió este día de los procesos de Selección Nacional. La noticia también fue confirmada por la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), quien le deseó toda clase de éxitos en su carrera y sus próximos proyectos.

"FFG reconoce y agradece al profesor Marvin Cabrera los logros obtenidos, su trabajo y profesionalismo mostrado durante el tiempo en selecciones nacionales juveniles y la mayor", así fue el mensaje de despedida por parte de la Federación para Cabrera.

La Federación cierra su breve comunicado con la siguiente frase: "Deseándole toda clase de éxitos en su carrera y en sus próximos proyectos". Marvin Cabrera estaba al frente de la Selección Sub-20 de Guatemala y era parte de los asistentes de Fernando Tena en Selección absoluta.  

Foto embed
Marvin Cabrera deja los procesos de Selección Nacional de Guatemala - FFG

Palabras de Marvin Cabrera

Por su parte, el ahora extrabajador de la Federación de Futbol de Guatemala utilizó sus redes sociales para expresar su sentir por esta salida del futbol nacional.

"Hoy he decidido cerrar un ciclo de mi vida y de mi carrera como DT. Muchas gracias a Eugenio Villazon por la invitación para comenzar este proyecto, para el ingeniero Gerardo Paiz y el licenciado Jorge Mario Veliz por la confianza y el apoyo en todo momento del proceso", señaló Marvin Cabrera en su cuenta de Instagram.

Siguió: "Mis mejores deseos para cada una de las personas de la Fedefut con las que tuve la oportunidad de convivir y trabajar. Pero sobre todo, mi más sincero agradecimiento a cada uno de los jugadores que tuve el privilegio de entrenar, desarrollar y dirigir en todas las categorías donde estuve".

Marvin Cabrera: "Esta generación tiene un nivel técnico alto"

El estratega mexicano buscará en la Clasificatoria de Concacaf, ganar los cuatro partidos y clasificar al Premundial.

Cabrera expresa que, "la dedicación , entrega y profesionalismo con la que llevan a cabo cada entrenamiento y cada partido", ayudará a que se logre que Guatemala "tarde o temprano" el balón ruede a su favor en los momentos determinantes.

Por último, Marvin Cabrera dice: "Gracias a este hermoso país y a su gente por hacerme sentir como en casa durante este tiempo, fue un orgullo representarlos y portar su escudo. Guatemala tu nombre inmortal".

