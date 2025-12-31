Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

La preocupación se instaló en el entorno del Real Madrid tras confirmarse la lesión de Kylian Mbappé, una noticia que inicialmente adelantó el diario francés L’Equipe y que posteriormente fue ratificada de forma oficial por el club blanco. El delantero francés estará al menos tres semanas fuera de los terrenos de juego, un contratiempo importante tanto para el jugador como para el equipo en un tramo clave de la temporada.
En el comunicado emitido por el Real Madrid, se informó que, tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del club, a Mbappé se le diagnosticó un esguince en la rodilla izquierda, quedando pendiente de evolución. Aunque la entidad no ofreció mayores detalles sobre el alcance exacto de la lesión, el parte médico confirmó las sospechas que ya circulaban desde Francia y encendió las alarmas en el madridismo.
Mbappé no jugará la Supercopa de España
Según reveló L’Equipe, Mbappé llevaba varias semanas compitiendo con molestias en los ligamentos de la rodilla, una situación que el propio jugador decidió sobrellevar pese al dolor. Sin embargo, el desgaste físico terminó pasando factura: el futbolista comenzó a notar que no podía acelerar con normalidad y las resonancias magnéticas confirmaron la existencia de una lesión que hacía inviable continuar forzando su cuerpo.
Como consecuencia, el atacante francés apunta a regresar a las canchas a finales de enero de 2026, lo que lo deja automáticamente fuera de la Supercopa de España. Mbappé se perderá el duelo ante el Atlético de Madrid y, en caso de que el Real Madrid avance, tampoco estaría disponible para una hipotética final frente al Barcelona o el Athletic Club. Una ausencia sensible que obligará a Xabi Alonso a reorganizar su ataque mientras el club confía en una recuperación completa y sin riesgos para su gran estrella.