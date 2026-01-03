 Futbolista del Leipzig se retira tras muerte de su hermano
Deportes

Futbolista del Leipzig se retira tras el fallecimiento de su hermano

El fútbol quedó en segundo plano para un reconocido jugador del RB Leipzig, quien tomó la difícil decisión de detener su carrera luego de una pérdida personal y un delicado contexto familiar.

Kevin Kampl, jugador del Leipzig, se retira tras el deceso de su hermano el pasado octubre - instagram @kevinkampl
Kevin Kampl, jugador del Leipzig, se retira tras el deceso de su hermano el pasado octubre / FOTO: instagram @kevinkampl

El fútbol alemán vive un momento de profunda emotividad tras conocerse la decisión de Kevin Kampl, figura histórica del RB Leipzig, de poner fin a su etapa profesional debido a una dura tragedia familiar. El mediocampista de 35 años ha rescindido su contrato con el club de la Bundesliga para regresar a su país natal y acompañar a su familia en un momento especialmente doloroso. Kampl deja atrás una carrera marcada por la constancia, el liderazgo y un fuerte vínculo con la afición.

La determinación del futbolista llega después del repentino fallecimiento de su hermano Seki, ocurrido en octubre a los 51 años, un golpe que se suma a la delicada situación de salud que atraviesa su padre. Ante este escenario, Kampl ha priorizado lo personal por encima de lo deportivo, reconociendo que su energía y atención deben estar centradas en sus seres queridos. Aunque no descarta por completo un eventual regreso a los terrenos de juego, admite que, por ahora, esa posibilidad resulta lejana.

El RB Leipzig explicó agradeció el trabajo de Kevin Kampl

En un mensaje cargado de gratitud, Kampl agradeció al RB Leipzig, a los entrenadores, al cuerpo técnico, a sus compañeros y, especialmente, a los aficionados. Durante su etapa en el club disputó 283 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los referentes del vestuario y en una pieza clave de los mayores éxitos de la institución. Su compromiso dentro y fuera del campo lo consolidó como uno de los rostros más reconocibles del proyecto deportivo del Leipzig en los últimos años.

Por su parte, el director deportivo del club, Marcel Schäfer, expresó un profundo respeto por la decisión del jugador, destacando su calidad humana y su influencia en la identidad del equipo. Schäfer aseguró que Kampl siempre tendrá las puertas abiertas en Leipzig y confirmó que recibirá una despedida especial el próximo 17 de enero, durante el partido de Bundesliga ante el Bayern Múnich. Será un adiós cargado de emoción para un futbolista que deja una huella imborrable, demostrando que, incluso en el fútbol de élite, la familia siempre es lo primero.

