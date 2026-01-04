Amarini Villatoro es anunciado como técnico del Cartaginés

Lo que durante varios días fue un secreto a voces terminó por confirmarse este domingo 4 de enero al mediodía: el guatemalteco Amarini Villatoro fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Club Sport Cartaginés, equipo histórico de la primera división del fútbol de Costa Rica. La institución brumosa apuesta por la experiencia y el conocimiento del estratega para encarar los retos deportivos del 2026, tanto a nivel local como internacional.
Villatoro arribó a Costa Rica desde la semana pasada junto a su cuerpo técnico, con el objetivo de integrarse de inmediato a los trabajos de pretemporada. El Cartaginés tendrá un calendario exigente en el primer semestre del año, ya que disputará la Concachampions 2026, donde enfrentará al Vancouver Whitecaps en la primera ronda, en una serie que genera grandes expectativas para la afición de la ciudad de Cartago.
Segunda experiencia de Amarini Villatoro en Costa Rica
Esta será la segunda etapa de Amarini Villatoro en el fútbol costarricense. Entre agosto de 2021 y junio de 2022 estuvo al frente del Pérez Zeledón, equipo con el que logró el objetivo de mantener la categoría. En ese periodo dirigió 38 partidos oficiales, con un balance de 11 triunfos, 11 empates y 16 derrotas, experiencia que le permitió adaptarse al entorno y a la dinámica del balompié tico.
Su más reciente paso como entrenador fue en Xelajú MC, club del cual se desvinculó a finales de diciembre de 2025 y donde firmó sus mejores números como técnico. Al frente del conjunto quetzalteco dirigió 168 encuentros, conquistó dos títulos de Liga Nacional y obtuvo un subcampeonato de la Copa Centroamericana.
En Cartaginés contará nuevamente con la confianza de su asistente Fredy Sontay y del preparador físico Leopoldo Posadas, quienes lo acompañaron también en su exitoso ciclo con los súper chivos.