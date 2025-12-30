 Concacaf sanciona a Jorge Aparicio y a Xelajú MC
Deportes

Concacaf sanciona a Jorge Aparicio y a Xelajú MC

Aparicio fue sancionado por un gesto ofensivo en la premiación, mientras que Xelajú MC perdió el Premio Fair Play y recibió multas por faltas a protocolos de seguridad y reglamentos.

El gesto de Jorge Aparicio tras la final perdida ante Alajuelense - Alex Meoño
El gesto de Jorge Aparicio tras la final perdida ante Alajuelense / FOTO: Alex Meoño

El Comité Disciplinario de Concacaf dio a conocer las sanciones impuestas a CSD Xelajú MC y a su jugador Jorge Aparicio, tras los incidentes registrados durante el partido de vuelta de la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, disputado el pasado 3 de diciembre. Luego de abrir un expediente y analizar las pruebas recopiladas, el organismo determinó que existieron faltas que ameritaban castigo conforme al Código Disciplinario vigente.

En el caso del club quetzalteco, Concacaf resolvió imponer una multa económica —cuyo monto no fue revelado— por infracciones relacionadas con los protocolos de seguridad del torneo, así como por incumplimientos a los reglamentos de medios y comerciales. Estas sanciones representan un llamado de atención para la institución, que deberá reforzar sus procedimientos organizativos en futuras competencias internacionales.

Aparicio no podrá jugar ante Monterrey

Por su parte, el mediocampista Jorge Aparicio recibió una suspensión de dos partidos y una multa económica, también no especificada, debido a la realización de un gesto considerado inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación de la Final. Como consecuencia adicional, el Comité ordenó a Xelajú MC devolver el Premio Fair Play de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, al considerar que la conducta del jugador fue incompatible con los valores que promueve dicho reconocimiento.

La sanción deportiva tendrá un impacto directo en el calendario del conjunto guatemalteco, ya que Aparicio deberá cumplir su suspensión en futuras competiciones de clubes organizadas por Concacaf. De esta manera, el futbolista se perderá la serie ante Rayados de Monterrey correspondiente a la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, tanto el partido de ida en Guatemala como el de vuelta en México, una ausencia sensible para Xelajú MC en un compromiso de alta exigencia internacional.

Foto embed
Concacaf sanciona a Jorge Aparicio y a Xelajú MC - Concacaf

