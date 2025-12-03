Gesto de Jorge Aparicio tras final perdida ante Alajuelense

La final de la Copa Centroamericana 2025 dejó múltiples emociones y controversias, pero uno de los momentos más comentados ocurrió tras la premiación individual. Jorge Aparicio, capitán de Xelajú MC, recibió el galardón Fair Play del torneo y, al tomar el trofeo, realizó un visible gesto de "robo" frente a directivos de Concacaf. El gesto, claro y contundente, reflejó su frustración por el polémico arbitraje del hondureño Nelson Salgado, quien marcó un penal decisivo a favor de la Liga Deportiva Alajuelense en el tiempo regular.
El contexto no era menor: Alajuelense, que finalmente se consagró tricampeón del torneo, se benefició de una acción que generó fuerte debate entre aficionados, analistas y jugadores. Aparicio, como líder del conjunto quetzalteco, no ocultó su descontento al sentir que aquella decisión arbitral influyó en el rumbo del partido. La escena, captada en plena ceremonia oficial, causó sorpresa entre los ejecutivos presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, abriendo un intenso intercambio de opiniones.
Aparicio defendió a Xelajú MC
Para los seguidores de Xelajú MC, el gesto del capitán simbolizó la frustración acumulada tras un esfuerzo titánico a lo largo del certamen. El equipo había tenido una campaña destacada, jugando con entrega y determinación para llegar a una final histórica. Sin embargo, la sensación de injusticia pesó más que el reconocimiento al juego limpio, y Aparicio decidió manifestarlo en un acto espontáneo que resonó fuertemente entre la afición superchiva.
Mientras tanto, Alajuelense celebraba su tercer título consecutivo en la Copa Centroamericana, escribiendo una nueva página dorada en su historia. Aunque el arbitraje fue tema de discusión, el conjunto manudo logró sostener su jerarquía y su experiencia en instancias decisivas.
En Xelajú, en cambio, el episodio dejó una mezcla de orgullo por el desempeño del equipo y molestia por la forma en que se definió la final. El gesto de Aparicio quedará como una de las postales más simbólicas de una noche en la que la emoción, la polémica y el drama se combinaron en partes iguales.