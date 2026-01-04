 Francisco Arredondo completa la primera etapa del Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo completa la primera etapa del Rally Dakar 2026

La primera jornada del Rally Dakar 2026 abrió oficialmente la actividad en el desierto saudí, con un recorrido que combinó velocidad, navegación y resistencia para todos los competidores.

Francisco Arredondo, durante una de las etapas del Rally Dakar 2026 - César Pérez
Francisco Arredondo, durante una de las etapas del Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

El Rally Dakar 2026 comenzó oficialmente con una jornada exigente para el piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien hizo frente a la primera etapa del rally más duro del mundo en la categoría Rally2 de motocicletas. El recorrido inaugural combinó 213 kilómetros de Enlace con 305 kilómetros de Especial cronometrada, teniendo como punto de partida y llegada la ciudad de Yanbu. Arredondo, representante del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, completó con éxito esta primera prueba y logró ubicarse en la posición 88 del día, dando un paso firme en su objetivo de completar la competencia.

La etapa sirvió también para confirmar el alto nivel de la división Rally2, dominada una vez más por el sudafricano Michel Docherty, compañero de equipo del guatemalteco. Docherty se quedó con la victoria de la jornada, la undécima en su cuenta dentro de la categoría, tras marcar un tiempo de 3 horas, 36 minutos y 59 segundos. El segundo lugar fue para el debutante Martim Ventura, quien lideró buena parte de la Especial con su Honda, pero perdió el triunfo en los kilómetros finales y terminó a 1 minuto y 28 segundos del ganador.

¿Qué viene para Francisco Arredondo?

Por su parte, Francisco Arredondo completó la Especial con un registro de 2 horas, 16 minutos y 39 segundos, resultado que le permitió colocarse también en el puesto 88 de la clasificación general. Con un tiempo acumulado de 2 horas, 22 minutos y 11 segundos, el piloto nacional mantiene un inicio sólido, priorizando la constancia y la navegación en una competencia donde cada jornada representa un nuevo reto físico y mental. Tras la primera etapa, el liderato general de Rally2 queda en manos de Michel Docherty.

La aventura continuará este lunes con la disputa de la segunda etapa, que llevará a la caravana del Dakar desde Yanbu hasta Alula. El trayecto incluirá 104 kilómetros de Enlace y una Especial cronometrada de 400 kilómetros, marcando el ingreso del rally hacia el interior del país.

Los pilotos se enfrentarán a un paisaje montañoso y escarpado, con pistas rápidas, sectores pedregosos y constantes cambios de ritmo, lo que exigirá máxima concentración y una estrategia inteligente, incluyendo posibles paradas técnicas para el cambio de llantas antes de buscar un ritmo más alto en el tramo final rumbo a la meta.

Foto embed
Francisco Arredondo, durante una de las etapas del Rally Dakar 2026 - César Pérez

