Francisco Arredondo dirá presente en el Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 volverá a tener a Guatemala representada en la línea de largada por uno de los nombres más emblemáticos del rally latinoamericano. Francisco Arredondo confirmó su participación en la próxima edición de la carrera más exigente del mundo, donde buscará alcanzar su undécima medalla de finisher, un logro que ampliaría aún más su legado como uno de los grandes riders dakarianos de la región.
Arredondo competirá nuevamente bajo la bandera de Guatemala y con el respaldo de Puma Energy, reafirmando una relación que ha sido clave en su trayectoria deportiva. Será su decimoséptima participación en el Dakar, una cifra que refleja constancia, experiencia y una pasión inquebrantable por el desierto.
Francisco Arredondo listo para entrar en competencia
Luego de conseguir su décima medalla en el Dakar 2025, muchos pensaron que el objetivo estaba cumplido. Sin embargo, para Arredondo el desafío no terminó allí. Lejos de conformarse, el piloto guatemalteco decidió asumir un nuevo reto y dedicar todo el año a una preparación minuciosa, con la mirada fija en 2026.
En esta ocasión, lo hará junto al equipo BAS World KTM, a bordo de una KTM 450 Rally modelo 2026, una motocicleta que incorpora varias mejoras técnicas, especialmente en el apartado de suspensiones, un factor clave para enfrentar las interminables dunas y terrenos extremos del Dakar.
En entrevista con Luciano Schiffer, del medio digital Somos Dakar, Arredondo habló con franqueza sobre el proceso que ha marcado su regreso:
"Me costó mucho disfrutar del Dakar 2025. En el día 3 tuve una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Si bien yo había advertido que tenía un golpe, decidimos continuar y así, en condiciones difíciles, completamos la carrera. De vuelta en Guatemala me sometí a una cirugía en febrero y desde entonces trabajo en mi recuperación, para llegar en la mejor forma al Dakar".
Francisco Arredondo, piloto guatemalteco
La temporada 2025 fue atípica para el piloto. Por primera vez en años, optó por no competir, priorizando su salud y una recuperación completa antes de volver a exigirse al máximo.
"El 2025 ha sido un año sin competencias. No queríamos arriesgar si no estábamos en buena forma. Entrené mucho en bicicleta y hace poco volví a subirme a la moto, para hacer unas sesiones de práctica en el desierto de California y familiarizarme con el road book electrónico. También entreno en una pista de motocross", explicó Arredondo sobre su preparación.
Francisco Arredondo, piloto guatemalteco
Con disciplina, experiencia y una motivación intacta, Francisco Arredondo se alista para escribir un nuevo capítulo en su historia dentro del Rally Dakar. En 2026, la bandera blanquiceleste volverá a ondear en la largada, impulsada por la determinación de un deportista que sigue desafiando sus propios límites y engrandeciendo el nombre de Guatemala en el automovilismo mundial.
El Rally Dakar 2026 se llevará a cabo del 3 al 17 de enero, y se realizará enteramente en Arabia Saudita.