Marco Antonio Figueroa inicia su ciclo en Comunicaciones

El arribo de Marco Antonio Figueroa a Comunicaciones marcó el inicio de una nueva etapa cargada de expectativa e ilusión para la afición crema. El técnico chileno fue anunciado oficialmente el pasado 31 de diciembre como el encargado de liderar el proyecto para el Torneo Clausura 2026, con el claro objetivo de sacar al equipo del fondo de la tabla y devolverlo al protagonismo histórico que siempre ha caracterizado al club más laureado del fútbol guatemalteco.
No fue sino hasta este sábado 3 de enero cuando el llamado "Fantasma" pisó suelo guatemalteco y, sin perder tiempo, dirigió su primer entrenamiento al frente del plantel. La sesión se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, donde Figueroa comenzó a evaluar a sus jugadores y a implementar las primeras ideas de su metodología de trabajo, enfocada en intensidad, orden y compromiso.
Figueroa tiene mucho trabajo por hacer
Tras concluir la práctica, el estratega chileno compartió un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó reacciones entre los seguidores albos. "Día uno y vamos por más", escribió Figueroa, dejando en claro que su ciclo en Comunicaciones ya está en marcha y que la exigencia será una constante desde el primer día, tanto para él como para el plantel.
Por ahora, Marco Antonio Figueroa es la única incorporación confirmada por Comunicaciones de cara al inicio del Clausura 2026. El torneo arrancará el próximo 21 de enero y el debut de los cremas será como visitantes frente a Deportivo Achuapa, un escenario que pondrá a prueba de inmediato el impacto del nuevo cuerpo técnico y el rumbo que tomará el equipo en esta nueva etapa.