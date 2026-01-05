 Francisco Arredondo completa la etapa 2 del Rally Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo completa la etapa 2 del Rally Dakar 2026

Este martes 6 de enero, se correrá la tercera etapa, la cual contará con un total de 736 kilómetros.

Francisco Arredondo en el Rally Dakar 2026
Francisco Arredondo en el Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

Este lunes 5 de enero de 2026, el piloto guatemalteco Francisco Arredondo completó la etapa 2 del Rally Dakar 2026, quien compite en la división de motocicletas Rally2.

El escenario que acogió esta segunda etapa, tercer día de actividad, fue entre Yanbu y Alula, donde hubo un enlace de 104 kilómetros y una especial de 400 kilómetros.

Francisco Arredondo compartió a través de sus redes sociales la experiencia que significó completar la segunda etapa del Rally Dakar 2026, la cual ha calificado de bastante difícil.

"En la posición que estoy, tengo muchos problemas con los coches (vehículos) porque me alcanzan y pierdo mucho tiempo, pero estamos acá y seguimos todos los días haciendo algo para poder ir un poco más adelante", dijo en un video Francisco Arredondo.

Exigente tercera etapa 

Asimismo, el piloto guatemalteco se refirió a la tercera etapa, la cual se correrá este martes 6 de enero que se correrá en Alula con un total de 736 kilómetros (314 de enlace y 422 de especial).

"Mañana es la etapa 3: 736 km en total, con 422 km de especiales. Dicen que encontraremos paisajes preciosos y una navegación muy difícil", informó Arredondo.

Como referencia, la etapa de mañana será en pistas arenosas. La aventura transcurre en una postal gigante que se ofrece a los visitantes de la región de Alula.

La creatividad de la naturaleza y el paso de los siglos han realizado maravillas para esculpir formaciones rocosas inverosímiles que convierten asimismo la navegación en delicada.

En la segunda parte de especial, el número creciente de pistas hará que la interpretación del roadbook sea compleja, más aún teniendo en cuenta que los puntos de referencia son escasos.

*De momento no existe actualización de posiciones por parte de la organización en su sitio web. Se estará refrescando la noticia cuando se den a conocer.

Francisco Arredondo completa la primera etapa del Rally Dakar 2026

La primera jornada del Rally Dakar 2026 abrió oficialmente la actividad en el desierto saudí, con un recorrido que combinó velocidad, navegación y resistencia para todos los competidores.

