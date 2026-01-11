 Técnico Pedro Troglio denuncia que fue víctima de una estafa
Deportes

El técnico Pedro Troglio denuncia que fue víctima de una estafa

El exentrenador de Olimpia en Honduras y actual técnico de Banfield detalló que fue estafado por una cifra cercana a los 150 mil dólares por una inmobiliaria que ofrecía proyectos habitacionales.

Pedro Troglio en su paso por el Olimpia de Honduras - Archivo
Pedro Troglio en su paso por el Olimpia de Honduras / FOTO: Archivo

El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, denunció públicamente una presunta estafa inmobiliaria que habría afectado a cerca de 160 inversores en la ciudad de La Plata. Según explicó, varios desarrollos habitacionales quedaron paralizados tras el traspaso de la empresa constructora a una nueva administración a fines de 2025, sin que se restituyera el dinero invertido. La situación derivó en múltiples acciones judiciales y en un fuerte reclamo público encabezado por el propio entrenador, quien aseguró que "hay gente que perdió los ahorros de su vida".

En declaraciones a América TV, Troglio subrayó la gravedad del caso y remarcó que no todos los damnificados cuentan con respaldo económico para afrontar la pérdida. "Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata", expresó. La denuncia fue presentada junto a su esposa y apunta directamente contra los administradores del proyecto, a quienes acusa de incumplir las promesas de renta mensual y entrega garantizada de las unidades habitacionales.

Troglio explica el 'modus operandi' de los estafadores

El DT relató que su acercamiento a la empresa se dio en un contexto informal, lo que generó un clima de confianza. "Te invitan a una reunión de amigos y, en medio de un asado, te dicen que arman departamentos de pozo. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando", sostuvo. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron las irregularidades: "Ya hacía tres o cuatro meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y ahí nos dimos cuenta de que no podían seguir adelante con departamentos que ya habíamos pagado".

Troglio detalló que invirtió importantes sumas de dinero, incluso mediante transferencias al exterior, y manifestó su frustración ante la falta de respuestas. "Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, no te atienden", afirmó.

Mientras la causa avanza en distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires y se analiza la unificación de las denuncias, los inversores continúan reclamando justicia y la devolución de los fondos, en un caso que expone la magnitud del presunto fraude y su impacto social.

Pedro Troglio en su paso por el Olimpia de Honduras - Olimpia

