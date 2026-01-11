Robert Lewandowski: "Ganamos como un equipo"

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, afirmó este domingo, tras ganar la Supercopa de España al Real Madrid en la final (3-2), que el conjunto azulgrana ganó "como un equipo" y que lo más importante es que tiene otro título en sus vitrinas.
"El Real Madrid ha jugado bloque bajo y estamos intentando siempre buscar acciones para marcar gol. Necesitamos a veces un poco de paciencia. A veces jugamos de un lado a otro, a veces centramos buscando oportunidad de gol. Pero contra el Real Madrid tenemos siempre que jugar al cien por cien. Lo más importante es que hemos ganado 3-2 y tenemos otro título y estamos muy contentos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.
El atacante polaco, Robert Lewandowski, manifestó que todo su equipo está "muy contento" después de ganar un título más porque siempre que se supera al Real Madrid "es un partido grande".
"Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscando otros goles. Al final hemos ganado y es lo más importante", insistió.
Por último, tuvo palabras para Raphinha, nombrado mejor jugador del torneo: "Sabe cómo tiene que marcar un gol y siempre está en buen momento. Y también estamos juntos, como un equipo. Y ganamos como un equipo".
Barcelona campeón
Un clásico tiene vida propia. Y a esa se agarró, sin éxito, el Real Madrid, con Xabi Alonso cambiando la idea y el Barcelona llegando como gran favorito, defensa de cinco y un plan de resistencia que echó por tierra Raphinha. Un doblete del brasileño le dio la 16ª Supercopa de España al Barcelona (3-2).
Consciente del momento que atravesaba su equipo, volvió el Xabi intervencionista. Ese que se vio en el Mundial de Clubes y que se fue diluyendo durante la presente temporada. Un plan defensivo que recordó al de la época de José Mourinho en los primeros clásicos tras recibir una goleada (5-0) y el de Carlo Ancelotti en el Etihad ante un todopoderoso Manchester City, que acabó con victoria en los penaltis del Real Madrid antes de levantar la 15ª Liga de Campeones.
Penaltis a los que no llegó la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí) por un Barcelona que, tras golear al Athletic, se vio en dificultades, aunque gran dominador del balón. Pedri puso la magia en el gol de Robert Lewandowski y Raphinha volvió a demostrar su gran estado de forma, ‘con la flechita para arriba’, para ejercer de líder y salir de la península arábiga como ‘MVP’.
*Información EFE.