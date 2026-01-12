 Real Madrid no tiene previsto hacer cambios la Supercopa
Deportes

Real Madrid no tiene previsto hacer cambios tras perder la Supercopa de España

Pese a caer ante el Barça, la directiva del Real Madrid mantiene la calma y no contempla fichajes en el mercado invernal ni la destitución de Xabi Alonso.

Compartir:
Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España ante el Barcelona - EFE
Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España ante el Barcelona / FOTO: Agencia EFE

La derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España ha vuelto a poner el foco sobre la situación deportiva del club. No solo se trató de perder el primer título de la temporada, sino también de la quinta derrota en los últimos seis Clásicos y de la tercera final consecutiva perdida ante su máximo rival, un contexto que ha generado debate interno en la entidad blanca.

Dentro del club existen dos corrientes claras de opinión. Por un lado, sectores de la directiva consideran que la final fue muy igualada y que el resultado pudo caer de cualquiera de los dos lados. En ese análisis se subraya el importante número de bajas con las que Xabi Alonso afrontó el encuentro, especialmente en defensa, además de la limitada participación de Kylian Mbappé, que solo pudo jugar los últimos minutos por molestias en la rodilla.

¿Qué pasará con el Real Madrid?

En cambio, una postura más crítica entiende que las mejoras mostradas por el equipo no son suficientes y que la trayectoria del primer año de Alonso como entrenador genera preocupación. A pesar de ello, la destitución del técnico no está sobre la mesa. La dirección deportiva mantiene la confianza en el entrenador y considera que, mientras no haya derrotas contundentes o una caída clara en el rendimiento, el proyecto debe mantenerse.

Desde el entorno del cuerpo técnico se defiende que la actitud de los jugadores ha mejorado y que algunas ideas del entrenador empiezan a verse reflejadas en el campo. También se apunta a factores puntuales que influyeron en la final, como ocasiones claras falladas en los minutos finales y un gol decisivo marcado en una acción desafortunada. La recuperación de jugadores clave por lesión se considera fundamental para dar continuidad al proceso.

En cuanto al mercado de fichajes, el club no ha cambiado su postura. La directiva cree que la plantilla actual es lo suficientemente competitiva para luchar por La Liga, la Champions League y la Copa del Rey, y ve con cautela acudir al mercado de invierno por la falta de oportunidades realmente atractivas. Aunque Alonso preferiría algún refuerzo, la prioridad sigue siendo la estabilidad.

Finalmente, la preocupación por las lesiones ha provocado movimientos internos en el área médica y de preparación física, además de decisiones específicas en la cantera. Sin embargo, pese al ruido externo y al descontento de parte de la afición, el Real Madrid mantiene la calma y apuesta por la continuidad, convencido de que no es el momento de realizar cambios drásticos tras la derrota en la Supercopa.

Foto embed
Once del Real Madrid en la final de la Supercopa de España - Real Madrid C.F.

En Portada

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampiónt
Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

08:20 AM, Ene 12
Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Viníciust
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

07:10 AM, Ene 12
Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembret
Nacionales

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

07:30 AM, Ene 12
Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménezt
Farándula

Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

06:30 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos