Real Madrid no tiene previsto hacer cambios la Supercopa

La derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España ha vuelto a poner el foco sobre la situación deportiva del club. No solo se trató de perder el primer título de la temporada, sino también de la quinta derrota en los últimos seis Clásicos y de la tercera final consecutiva perdida ante su máximo rival, un contexto que ha generado debate interno en la entidad blanca.
Dentro del club existen dos corrientes claras de opinión. Por un lado, sectores de la directiva consideran que la final fue muy igualada y que el resultado pudo caer de cualquiera de los dos lados. En ese análisis se subraya el importante número de bajas con las que Xabi Alonso afrontó el encuentro, especialmente en defensa, además de la limitada participación de Kylian Mbappé, que solo pudo jugar los últimos minutos por molestias en la rodilla.
¿Qué pasará con el Real Madrid?
En cambio, una postura más crítica entiende que las mejoras mostradas por el equipo no son suficientes y que la trayectoria del primer año de Alonso como entrenador genera preocupación. A pesar de ello, la destitución del técnico no está sobre la mesa. La dirección deportiva mantiene la confianza en el entrenador y considera que, mientras no haya derrotas contundentes o una caída clara en el rendimiento, el proyecto debe mantenerse.
Desde el entorno del cuerpo técnico se defiende que la actitud de los jugadores ha mejorado y que algunas ideas del entrenador empiezan a verse reflejadas en el campo. También se apunta a factores puntuales que influyeron en la final, como ocasiones claras falladas en los minutos finales y un gol decisivo marcado en una acción desafortunada. La recuperación de jugadores clave por lesión se considera fundamental para dar continuidad al proceso.
En cuanto al mercado de fichajes, el club no ha cambiado su postura. La directiva cree que la plantilla actual es lo suficientemente competitiva para luchar por La Liga, la Champions League y la Copa del Rey, y ve con cautela acudir al mercado de invierno por la falta de oportunidades realmente atractivas. Aunque Alonso preferiría algún refuerzo, la prioridad sigue siendo la estabilidad.
Finalmente, la preocupación por las lesiones ha provocado movimientos internos en el área médica y de preparación física, además de decisiones específicas en la cantera. Sin embargo, pese al ruido externo y al descontento de parte de la afición, el Real Madrid mantiene la calma y apuesta por la continuidad, convencido de que no es el momento de realizar cambios drásticos tras la derrota en la Supercopa.