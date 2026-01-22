 Darwin Lom se despide de Comunicaciones
Deportes

Darwin Lom se despide de Comunicaciones

El delantero chapín explicó que su decisión se basa en su futuro y en Selección Nacional.

Darwin Lom anuncia su salida de Comunicaciones
Darwin Lom anuncia su salida de Comunicaciones / FOTO: Instagram de Darwin Lom

El centrodelantero guatemalteco Darwin Lom anunció la noche del jueves 22 de enero que deja a Comunicaciones, una decisión que ha sido difícil de tomar, pero que asegura es por un mejor futuro no solo para él sino para su núcleo familiar.

Mediante su red social de Instagram, Darwin Lom se adelantó al anuncio oficial que debía de dar Comunicaciones respecto a su continuidad o no con la institución "Crema". "Igual que en la vida, en el futbol el día de mañana nunca está asegurado. Hay que tomar decisiones y esas decisiones te pueden cambiar la vida, por lo bueno o por lo malo. Lo único que podemos tener es fe en Dios que es el único que ha visto el trabajo honesto que haces todos los días, sin que nadie te vea", reflexiona Darwin Lom.

Respecto a su salida, escribió: "Hoy he tomado una decisión difícil, que algunos no estarán de acuerdo; pero muchos sí...".

Darwin Lom aprovecha su espacio para agradecerle a Comunicaciones. "Quiero darle las gracias a Comunicaciones por todo. Desde el primer día me trataron bien, y quiero agradecerles especialmente a los jugadores y a los a aficionados que siempre estuvieron ahí. También a la directiva por el tiempo y apoyo en el Club".

Lom explica la razón por la cual decide dejar a Comunicaciones, club que arrancó este Clausura 2026 con triunfo ante Deportivo Achuapa en condición de visitante por 2-3.

"Esta decisión la tomó yo, simplemente por mí carrera y por la Selección. Aunque suene egoísta, no voy a sentarme aquí y escribir lo que no es, lo único que me queda es agradecerles a todos y esperar haber tomado la mejor decisión para mí y mi núcleo más cercano", aceptó.

La telenovela de Darwin Lom

Previo a su anuncio de esta noche, muchos dimes y diretes existieron sobre una posible salida de Comunicaciones y llegada al club boliviano The Strongs.

Se habló desde el tema económico, condiciones del actual contrato con Comunicaciones, y lo más importante, el tema de la cláusula de recisión, pero dentro de su escrito, Darwin Lom evitó tocar esos temas, y aún no oficializa el club al cuál iría, pero que todo apunta sería el conjunto boliviano.

Comunicaciones jugó ayer ante Achuapa, y un día ante, es decir el martes, Lom no fue tomado dentro de la convocatoria para ese primer duelo del Torneo Clausura 2026, lo que suponía un rompimiento de relaciones entre la institución y su persona.

En las próximas horas se espera que se de a conocer más detalles sobre el nuevo equipo del seleccionado nacional Darwin Lom.

