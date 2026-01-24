 Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl 2026
Deportes

Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl 2026

Además, el presidente de los Estados Unidos dijo estar en contra de Bad Bunny y Green Day.

Donald Trump dice que no asistirá al Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York, en una entrevista publicada este sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, de Santa Clara California.

La NFL y Bad Bunny anuncian colección de artículos

Esta colaboración incluye una combinación de futbol americano, música y cultura.

Razón por la cual no va

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien anotó que iría si "estuviera un poco más cerca".

Trump asistió a la final del futbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

El mandatario estadounidense dijo que era “absolutamente ridículo” que el artista global que ha batido récords encabece el show del medio tiempo.

*Información EFE.

