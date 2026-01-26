 Cartaginés de Amarini Villatoro es nuevo líder en Costa Rica
El Cartaginés de Amarini Villatoro es nuevo líder en Costa Rica

El equipo de Amarini Villatoro empató 0-0 en su visita al Saprissa y suma 10 puntos en cuatro jornadas, que les permite colocarse en el primer lugar del torneo.

Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - UNAFUT
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica / FOTO: UNAFUT

El Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, se convirtió este domingo en el nuevo líder del fútbol de Costa Rica tras empatar 0-0 como visitante frente al Saprissa, en un resultado que le permitió aprovechar la derrota del Herediano y subir a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura. El conjunto brumoso suma 10 puntos en cuatro jornadas y se mantiene invicto, firmando un arranque que empieza a ilusionar seriamente a su afición.

El encuentro disputado en Tibás fue intenso y muy disputado. Saprissa llevó la iniciativa durante buena parte del partido, pero se topó una y otra vez con la falta de contundencia en el último tercio del campo. El delantero panameño Tomás Rodríguez no estuvo fino de cara al arco, mientras que el portero Kevin Briceño se erigió como una de las grandes figuras del compromiso al frustrar claras ocasiones del nicaragüense Bancy Hernández y del cubano Luis Paradela.

Amarini Villatoro con gran inicio en Costa Rica

Del lado visitante, el Cartaginés también generó peligro y estuvo cerca de llevarse los tres puntos. El guardameta morado Abraham Madriz respondió con solvencia ante remates de Suhander Zúñiga y del atacante colombiano Ricardo Márquez, evitando que el equipo de Villatoro rompiera el empate. El marcador sin goles reflejó un duelo equilibrado, con protagonismo de ambos porteros y defensas bien plantadas.

Con este resultado, el equipo de Amarini Villatoro alcanzó el liderato con un punto de ventaja sobre el Herediano, que cayó 1-0 en su visita al Liberia del paraguayo José Saturnino Cardozo. El inicio de certamen del Cartaginés refuerza la sensación de que el club más longevo de Costa Rica tiene argumentos para ser protagonista, respaldado por una idea clara de juego, solidez defensiva y la mano de un entrenador que empieza a dejar huella en el campeonato.

Foto embed
Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés de Costa Rica - instagram @cartaginescr

