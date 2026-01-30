Previa de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026

Este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero se realizará la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que cerrará 12 días de competencia con un total de 24 partidos disputados.
Cobán Imperial es líder del Clausura 2026 y el bicampeón Antigua está en el sótano. Municipal lidera la tabla de la regularidad de la temporada 2025-2026 y Comunicaciones junto a Marquense son los dos últimos puestos, hoy en día condenados al descenso, aunque ambos están a una unidad de salir de dicha situación.
La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se iniciará en el estadio Santo Domingo de Guzmán con el duelo entre Deportivo Mixco y el líder Cobán Imperial a las 15:00 horas. Es un duelo donde los "Chicharroneros" deben sumar puntos y dejar atrás todo tipo de rencilla que puede generarse dentro de la institución mixqueña por los malos resultados.
Por su parte, Cobán Imperial, que dirige el uruguayo Martín García, querrá alcanzar su punto número 12 y seguir pintando de azul la cima del futbol nacional.
Se juega mucho en el tema de la permanencia
Terminado el Mixco-Cobán Imperial, las acciones se trasladan al estadio Manuel Felipe Carrera donde Municipal recibe a Deportivo Guastatoya. Este duelo de las 17:00 horas puede condenar al "Pecho Amarillo" a quedar en posición de descenso si no suma unidades en la capital.
A las 19:00 horas, en el tercer partido al hilo del sábado, Xelajú recibe a Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco con la vista puesta en la próxima semana cuando se mida a Monterrey por la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Para el "Albo" será un duelo donde se podría abrir la puerta y dejar atrás la zona del descenso, situación que los ha tenido con una presión extra en este cierre de la campaña.
El cuarto partido sabatino será entre Marquense y el bicampeón Antigua en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los "Leones Amarillos" en situación de descenso deben sí o sí sumar unidades ante el actual monarca que no pasa sus mejores momentos, ya que es el último lugar de la competencia, y sigue afectado por la baja de jugadores clave, el último caso, la del delantero argentino Juan Francisco Apaolaza.
Para el domingo, la jornada la compondrán dos duelos: Aurora vs. Malacateco a las 11:00 horas y el duelo de equipos del oriente entre Mictlán y Achuapa a las 18:00 horas.