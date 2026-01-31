Federación de Natación: Lucero Mejía "Atleta del Año 2025"

La Federación Nacional de Natación de Guatemala reconoció el viernes 30 de enero de 2026 a la nadadora Lucero Mejía como la Atleta del Año 2025, distinción que la deportista obtiene por cuarta vez de forma consecutiva tras los años 2022, 2023, 2024 y este 2025.
El reconocimiento se basa en el normativo oficial de premiación avalado por la Federación, que evalúa criterios como el ranking abierto de World Aquatics, los récords nacionales y la participación en eventos del ciclo olímpico, entre otros.
En 2025, Lucero Mejía lidera el ranking femenino de Guatemala, estableció 8 récords nacionales, tanto de categoría como absolutos (abiertos) y compitió en tres eventos internacionales oficiales, del ciclo olímpico y de World Aquatics, obteniendo 5 récords centroamericanos y 9 medallas en total (5 de oro), en los recientes Juegos Centroamericanos.
Actualmente, Lucero Mejía estudia y entrena en The Bolles School, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, un colegio campeón estatal, donde se encuentra ranqueada número uno y ocupa el puesto 11 del ranking abierto del estado de Florida, en la temporada 2025-2026, según Swimcloud.
Como parte de su proyección deportiva, en agosto de 2026 Lucero Mejía se integrará al equipo de natación de Indiana University en Bloomington, programa élite de la Primera División de la NCAA, ranqueado número 4 en natación femenina en 2025, donde cursará su carrera en Negocios (Emprendimiento Empresarial e Innovación Corporativa), enfrentando uno de los mayores retos de su trayectoria deportiva y académica.
Constancia, disciplina y excelencia que representan a Guatemala al más alto nivel.
¿Quién es Lucero Mejía?
Lucero Mejía Arce es una destacada nadadora guatemalteca, considerada una de las promesas más importantes de la natación en Guatemala y Centroamérica.
Nació el 17 de octubre de 2007 en Guatemala. Desde pequeña ha demostrado ser una luchadora, superando retos personales y destacando en el deporte.
Comenzó en la natación a temprana edad y rápidamente mostró talento excepcional. Ha roto récords nacionales e impuesto marcas centroamericanas en varias pruebas, especialmente en estilos como dorso (espalda), libre y combinado.