Jefry Bantes deberá pasar por el quirófano

Municipal celebró este sábado una victoria importante de 2-1 ante Guastatoya en el estadio El Trébol, en un duelo que reforzó el buen momento del conjunto rojo. Sin embargo, el resultado quedó parcialmente opacado por una noticia preocupante relacionada con Jefry Bantes. Al minuto 55 del encuentro, el futbolista ejecutó un disparo y de inmediato manifestó un fuerte dolor en el tobillo, situación que obligó al cuerpo técnico a sustituirlo de manera inmediata.
Tras el partido, Bantes fue sometido a los exámenes médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión. Horas después, el Club Social y Deportivo Municipal emitió un parte médico oficial en el que confirmó que el jugador sufrió una fractura del maléolo peroneo derecho. Debido a la naturaleza de la lesión, el futbolista deberá pasar por el quirófano y será sometido a un procedimiento de osteosíntesis, con el objetivo de estabilizar la zona afectada y garantizar una correcta recuperación.
El tiempo de recuperación de Jefry Bantes
Aunque el club escarlata no detalló un tiempo estimado de baja, el diagnóstico genera preocupación de cara a los próximos compromisos del equipo. La ausencia de Bantes representa un desafío para Municipal, que deberá reorganizar su plantel mientras el jugador atraviesa el proceso médico y de rehabilitación. Desde la institución no se han brindado más detalles, pero se espera que la evolución sea monitoreada de forma constante.
De acuerdo con especialistas, la recuperación de una fractura de maléolo peroneo suele requerir entre seis y ocho semanas para la consolidación ósea. No obstante, el regreso a la actividad deportiva de alto rendimiento puede extenderse entre tres y cinco meses, dependiendo de la respuesta del jugador al tratamiento. El proceso incluye una fase inicial de inmovilización, que puede durar de cuatro a seis semanas, seguida de una rehabilitación progresiva para recuperar movilidad, fuerza y confianza en el tobillo lesionado.