El América se impone al Olimpia en Honduras

El América dio un paso firme en su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf al imponerse este martes por 1-2 al Olimpia en territorio hondureño, en el partido de ida de la primera ronda del torneo. En un encuentro disputado e intenso, el conjunto mexicano supo resistir los momentos de presión local y capitalizó sus oportunidades para llevarse una valiosa ventaja de cara a la vuelta.
El primer tiempo fue dinámico y de ida y vuelta, aunque con un dominio parcial del Olimpia durante los primeros 35 minutos. El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel encontró profundidad principalmente por la banda derecha, donde Jorge "Toro" Benguché se erigió como la principal amenaza. El delantero avisó temprano con un disparo que pasó cerca del poste y volvió a exigir al guardameta Luis Malagón, quien respondió con una notable intervención para mantener el marcador en cero antes del descanso.
América se encamina a la próxima ronda del torneo
Cuando los hondureños parecían tener el control del partido, el América golpeó primero al inicio del complemento. Al minuto 47, Víctor Dávila aprovechó un tiro de esquina y, con un zurdazo desde el centro del área, venció a Edrick Mejívar para abrir el marcador. La reacción de Olimpia fue inmediata y encontró recompensa al 50, cuando Jorge Álvarez sacó un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo, devolviendo la igualdad al marcador y encendiendo el ambiente en el estadio.
El duelo se mantuvo parejo hasta los minutos finales, incluso con un gol anulado a Benguché por fuera de juego, pero el equipo de André Jardine mostró mayor temple en el cierre. Al 88, Ramón Juárez apareció para conectar un remate que significó el 1-2 definitivo y el triunfo americanista. La serie se definirá el próximo 11 de febrero en México, donde Olimpia buscará la remontada.
En otros encuentros de la jornada, el Forge de Canadá empató sin goles ante Tigres y el San Diego FC de la MLS goleó 4-1 a los Pumas.