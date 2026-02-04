 El Cartaginés de Amarini Villatoro sufre dura derrota
Deportes

El Cartaginés de Amarini Villatoro sufre dura derrota en la Copa Costa Rica

Con un contundente 4-1 en contra ante Sporting FC, el Cartaginés de Amarini Villatoro quedó golpeado en la Copa y ahora está obligado a buscar la remontada la próxima semana

Compartir:
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - UNAFUT
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica / FOTO: UNAFUT

El Cartaginés dirigido por Amarini Villatoro atraviesa un momento complicado en este primer tramo del fútbol costarricense, luego de sufrir una dura derrota que vuelve a encender las alarmas en el entorno brumoso. Tras un arranque ilusionante, en el que el equipo logró encadenar cuatro partidos sin perder —con tres victorias y un empate—, la solidez inicial parece haberse diluido rápidamente, dando paso a un bache que genera dudas tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Lo más llamativo de esta racha negativa es que ambas derrotas han tenido al mismo protagonista: Sporting FC. El pasado fin de semana, los capitalinos sorprendieron al imponerse 0-2 en el estadio Fello Meza, resultado que ya había dejado sensaciones preocupantes. Sin embargo, el golpe más duro llegó este martes, cuando Sporting volvió a mostrar superioridad y goleó 4-1 al Cartaginés en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Costa Rica, dejando al conjunto blanquiazul al borde de la eliminación.

Amarini Villatoro busca reconducir el camino del Cartaginés

Ahora, el panorama obliga al equipo de Villatoro a una reacción inmediata. La serie copera sigue abierta, pero el margen de error es mínimo. El Cartaginés deberá apelar al carácter, al orden y al respaldo de su gente para intentar una remontada que se presenta compleja. El partido de vuelta está programado para el próximo 11 de febrero en el estadio Fello Meza, escenario donde los brumosos esperan recuperar la confianza y cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Antes de ese compromiso decisivo, el Cartaginés tendrá actividad este fin de semana en el campeonato nacional, cuando reciba al Municipal Pérez Zeledón por la sexta jornada del torneo. Será un duelo especial para Amarini Villatoro, ya que el cuadro generaleño fue el primer club que le abrió las puertas en el extranjero. En medio de la presión por los recientes resultados, el estratega guatemalteco buscará reencontrarse con el triunfo y devolverle estabilidad a un equipo que, hace apenas semanas, parecía encaminado a pelear en lo más alto.

Foto embed
Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés de Costa Rica - instagram @cartaginescr

En Portada

A 50 años del terremoto, Arévalo aboga por una cultura de prevenciónt
Nacionales

A 50 años del terremoto, Arévalo aboga por una cultura de prevención

08:11 AM, Feb 04
Terremoto de 1976: Así era Guatemala hace 50 años t
Nacionales

Terremoto de 1976: Así era Guatemala hace 50 años

07:00 AM, Feb 04
Innovaciones en monitoreo sísmico en Guatemala: Lecciones del terremoto de 1976 y su impactot
Nacionales

Innovaciones en monitoreo sísmico en Guatemala: Lecciones del terremoto de 1976 y su impacto

06:12 PM, Feb 03
HRW: Guatemala mantiene altos niveles de discriminación estructural contra los indígenast
Nacionales

HRW: Guatemala mantiene altos niveles de "discriminación estructural" contra los indígenas

07:27 AM, Feb 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real MadridPNCNoticias de GuatemalaDonald TrumpSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos