El Cartaginés de Amarini Villatoro sufre dura derrota

El Cartaginés dirigido por Amarini Villatoro atraviesa un momento complicado en este primer tramo del fútbol costarricense, luego de sufrir una dura derrota que vuelve a encender las alarmas en el entorno brumoso. Tras un arranque ilusionante, en el que el equipo logró encadenar cuatro partidos sin perder —con tres victorias y un empate—, la solidez inicial parece haberse diluido rápidamente, dando paso a un bache que genera dudas tanto en lo futbolístico como en lo anímico.
Lo más llamativo de esta racha negativa es que ambas derrotas han tenido al mismo protagonista: Sporting FC. El pasado fin de semana, los capitalinos sorprendieron al imponerse 0-2 en el estadio Fello Meza, resultado que ya había dejado sensaciones preocupantes. Sin embargo, el golpe más duro llegó este martes, cuando Sporting volvió a mostrar superioridad y goleó 4-1 al Cartaginés en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Costa Rica, dejando al conjunto blanquiazul al borde de la eliminación.
Amarini Villatoro busca reconducir el camino del Cartaginés
Ahora, el panorama obliga al equipo de Villatoro a una reacción inmediata. La serie copera sigue abierta, pero el margen de error es mínimo. El Cartaginés deberá apelar al carácter, al orden y al respaldo de su gente para intentar una remontada que se presenta compleja. El partido de vuelta está programado para el próximo 11 de febrero en el estadio Fello Meza, escenario donde los brumosos esperan recuperar la confianza y cambiar el rumbo de la eliminatoria.
Antes de ese compromiso decisivo, el Cartaginés tendrá actividad este fin de semana en el campeonato nacional, cuando reciba al Municipal Pérez Zeledón por la sexta jornada del torneo. Será un duelo especial para Amarini Villatoro, ya que el cuadro generaleño fue el primer club que le abrió las puertas en el extranjero. En medio de la presión por los recientes resultados, el estratega guatemalteco buscará reencontrarse con el triunfo y devolverle estabilidad a un equipo que, hace apenas semanas, parecía encaminado a pelear en lo más alto.