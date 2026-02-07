Guatemala queda a un empate del Mundial Sub-17 de la FIFA

La Selección Nacional de Guatemala Sub-17, que dirige el técnico uruguayo Willy Coito Olivera, enfrentó esta noche en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina a su similar de Granada como parte de la jornada 2 de las Clasificatorias Masculinas Sub-17 de la Concacaf 2026, minitorneo que es clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026.
Guatemala enfrentó a Granada a las 20:00 horas ya sabida del resultado que obtuvo Haití ante Antigua y Barbuda (4-0), por lo que los chapines quedaba con dos panoramas. El más fácil, ganar el partido y jugarse ante los haitianos la victoria para llegar a su primer Mundial; o la más difícil, hacer una goleada con 7 tantos de diferencia para buscar un empate el otro martes y ser mundialistas por primera vez.
El partido comenzó muy bien para los chapines, ya que a los primeros 3 minutos de juego ya ganaba 1-0 gracias al tanto de Matías Micheo. Al 14, Patrick Arana erraba un penalti al pegarle mal al esférico, pero el mismo jugador 10 minutos después se reivindicaba y hacía el 2-0 al 24. Cuando se jugaba el 26, Joshua Pérez convertía la goleada de 3-0 y Guatemala soñaba con hacer el segundo escenario: Ganar por goleada y beneficiarse de un empate en el último partido.
Para la segunda parte, los dirigidos por Willy Coito Olivera daban otro paso importante: Gol de Jorge de León, jugador recién ingresado al terreno de juego. Los nacionales necesitaban tres goles más para el objetivo de esta noche.
Jorge Castellanos, de un tiro libre, anotó el 5-0 y la locura se hacía presente en el estadio cementero porque los chapines estaban a dos goles de hacer que los papeles se invirtieran para el duelo del martes. Pero cuando más necesitaba el elenco chapín los goles, el técnico Willy Coito hizo una variante que le restó fuerza a la ofensiva, pese a ello, el sexto gol cayó al 90 a través de Ángel García, quien ponía el 6-0, y solo se necesitaba un tanto más.
Y de los 5 minutos de recuperación, un jugador visitante tuvo problemas abandonó el terreno de juego, situación que alargó el duelo al 90+7, y en la última jugada, Ángel García con una tijereta hizo el 7-0 que deja a los chapines como líderes de grupo.
Arte puro ? pic.twitter.com/IQbauNFOAL— Concacaf (@Concacaf) February 8, 2026
Por el boleto al Mundial Sub-17
Con los resultados de esta noche, triunfo de Haití sobre Antigua y Barbuda y de Guatemala sobre Granada, la tercera y última fecha de esta Clasificatoria se jugará el martes 10 de febrero con el duelo a primera hora entre Antigua y Barbuda ante Granada a las 16:00 horas y el Haití vs. Guatemala de las 19:00 horas.
El doblete de Ángel García hizo que Guatemala llegara a 6 puntos al igual que Haití y en diferencia de gol sobre pasó los +8 de Haití, y Guatemala con +9 es líder de grupo y para ir al Mundial necesita un empate o victoria. Los haitianos necesitarán ganar sí o sí para ir a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-17 Catar 2026.
Será un partido de vida o de muerte para los juveniles que buscarán el martes su primera clasificación mundialista en dicha categoría.