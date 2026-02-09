 Adidas presenta el balón para la fase final de la Champions
Deportes

Adidas presenta el balón oficial para la fase final de la Champions League

El nuevo balón de la Champions toma como referencia a Budapest, ciudad que será sede de la final del torneo, programada para el próximo 30 de mayo.

La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest
La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest / FOTO: Agencia EFE

La fase eliminatoria de la UEFA Champions League estrenará un nuevo balón oficial, el mismo que se utilizará en la gran final del torneo, programada para el próximo 30 de mayo en Budapest. El esférico, creado por Adidas y presentado oficialmente este lunes, rinde homenaje a la capital húngara bajo el concepto "Buda y Pest: historia de dos ciudades", una idea que refleja la dualidad histórica y cultural que dio origen a la actual Budapest.

El diseño del balón destaca por su equilibrio entre contraste y armonía, dos elementos que definen la identidad de la ciudad anfitriona. Su sistema gráfico se inspira en formas líquidas y en la tradición del Art Nouveau, muy presente en la arquitectura y el patrimonio artístico local. A esto se suma una paleta de colores vibrantes que busca capturar la riqueza visual y cultural de Budapest, ofreciendo una estética moderna sin perder el vínculo con la historia.

La Champions League entra en su recta final

Desde el punto de vista técnico, la UEFA subrayó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento del fútbol de élite. Incorpora la reconocida construcción sin costuras y termosellada de Adidas, una tecnología diseñada para garantizar mayor precisión, consistencia y control en cada acción. El esférico ha sido desarrollado específicamente para responder a la velocidad, la precisión y la intensidad que caracterizan a la Liga de Campeones en su fase decisiva.

Este nuevo balón también refuerza una relación histórica entre Adidas y la UEFA que se remonta a la temporada 2001/2002, cuando la marca alemana se convirtió en proveedora oficial del balón de la Liga de Campeones. Desde entonces, cada edición ha contado con diseños icónicos que han acompañado algunos de los momentos más memorables del torneo, consolidando una asociación que ya supera las dos décadas y que sigue siendo sinónimo de innovación y excelencia en el fútbol europeo.

Foto embed
La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest - Agencia EFE

